Roma 2022: la Festa del Cinema torna a essere festival, torna il concorso

Dopo l'annuncio del cambio al vestire della Festa del Cinema di Roma, la nuova Direttrice Artistica Paola Malanga ha presentato le novità dell'edizione di Roma 2022, che vedrà un ritorno alle origini riproponendo il concorso.

Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri auspica che la nuova struttura alle spalle della Festa del Cinema di Roma "stimoli l'aggregazione con un'offerta culturale costante nel corso dell'anno". L'idea è quella di trasformare la Festa del Cinema di Roma nel coronamento di un'attività culturale continua nel corso dell'anno e legata all'aggiunta di una nuova location. la Casa del Cinema di Roma, che diventerà un punto di riferimento con una programmazione stabile "che ci condurrà alla Festa dell'anno prossimo".

Secondo quanto annunciato, la Festa del Cinema di Roma assumerà una natura più capillare. Lo stesso Gualtieri e l'assessore alla Cultura Miguel Gotor auspicano "un rapporto quartiere per quartiere con tutta la città, in modo da rilanciare al Festa di Roma a livello internazionale".

Paola Malanga entra nel vivo descrivendo le nuove sezioni della manifestazione, che saranno sostanzialmente tre. La prima è la competizione ufficiale che avrà anche un titolo, 'Progressive Cinema', concetto mutuato dall'universo della musica. "Oggi è prematuro dire che fisionomia assumerà il concorso, ma non sarà tematico" spiega Malanga. "Siamo aperti a tutti, cinema live action, animazione etc... Naturalmente non puntiamo alle prime mondiali, che sono prerogativa di Cannes e Venezia, ma può capitare che arrivino. Questo, però lo scopriremo il 22 settembre, quando ci sarà la conferenza di presentazione del programma".

Tra le nuovi sezioni anche Grand Publique, contenitore dedicato al cinema ampio, popolare, rivolto al grande pubblico, e Free Style, sezione libera in termini di formati e durate "che potrà contenere film, serie, videoarte, videoclip, tutto ciò che solitamente non entra in una sala, ma che presenteremo in sala al pubblico romano per offrire un'alternativa di fruizione".

Non mancheranno, naturalmente, gli incontri con gli artisti che calcheranno il red carpet romano: Paso Doble vedrà due attori o registi o produttori o costumisti o altri mestieri del cinema che dialogheranno in una sorta di ballo virtuale seguendo l'idea che "gli artisti abbiano una lingua comune con cui possono toccare aspetti che ci conducano più profondamente nell'anima del cinema". In Absolute Beginners i grandi nomi racconteranno, invece, i loro esordi.