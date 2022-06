Roma 2022: le date e le novità della 17° edizione della Festa del Cinema

La diciassettesima edizione della Festa del Cinema di Roma 2022 rivela novità e date: la kermesse quest'anno si terrà dal 13 al 23 ottobre 2022. Lo annuncia la Direttrice Artistica Paola Malanga in accordo con Gian Luca Farinelli, Presidente della Fondazione Cinema per Roma, e Francesca Via, Direttrice Generale. La manifestazione si svolgerà presso l'Auditorium Parco della Musica che ospiterà le principali sale di proiezione e il lungo red carpet, uno dei più grandi al mondo. Il programma coinvolgerà inoltre altri luoghi e realtà culturali della Capitale. Alice nella città, sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema dedicata alle giovani generazioni e diretta da Fabia Bettini e Gianluca Giannelli, si svolgerà nelle medesime date della Festa secondo un proprio regolamento.

"La diciassettesima edizione sarà una Festa, un festival di città, internazionale, molteplice, specchio della ricchezza del cinema contemporaneo, un festival per tutti" ha detto Gian Luca Farinelli.

"La Festa del Cinema ridisegna il proprio profilo nel circuito internazionale dei festival cittadini contando su un tappeto rosso tra i più grandi al mondo in una delle città protagoniste della storia del cinema" ha aggiunto Paola Malanga. "Rispetto alle ultime edizioni, viene introdotto ufficialmente un concorso internazionale, validato dalla Fiapf a partire da quest'anno. I film del concorso, che si intitola Progressive Cinema - Visioni per il mondo di domani, saranno giudicati da una giuria composta da professionisti nel campo del cinema, della cultura e delle arti".

IL PROGRAMMA

Oltre al Concorso, il programma della Festa sarà composto da altre sezioni non competitive: Freestyle ospiterà titoli di formato, durata e stile liberi, dalle serie tv ai videoclip, dai film alla videoarte; Grand Public sarà dedicata al cinema per il grande pubblico; Best of 2022 accoglierà alcuni tra i migliori titoli della stagione provenienti da altri festival internazionali; Restauri e Retrospettive presenteranno capolavori riportati al loro originario splendore e approfondimenti sull'opera di protagonisti del cinema italiano e internazionale.

Ad affiancare il programma, due sezioni dedicate agli Incontri con il pubblico: Paso Doble, che prevede un dialogo tra due autori, e Absolute Beginners, in cui un autore affermato rievocherà la storia del proprio esordio al cinema. Oltre alle precedenti sezioni, la Festa ospiterà eventi, proiezioni speciali e omaggi. Il regolamento completo e il modulo di iscrizione film della diciassettesima edizione della Festa del Cinema saranno pubblicati sul sito www.romacinemafest.it.

GIURIE E PREMI

I film della sezione competitiva, Progressive Cinema, saranno giudicati da una giuria composta da professionisti del mondo del cinema, della cultura e delle arti che assegneranno sei riconoscimenti: Miglior Film, Gran Premio della Giuria, Miglior regia, Premio alla miglior attrice, Premio al miglior attore e Premio speciale della Giuria (proposto dal Presidente a scelta fra una delle seguenti categorie: sceneggiatura, fotografia, montaggio e colonna sonora originale). Sono inoltre previsti due Premi trasversali: alla miglior Commedia e alla migliore opera prima, quest'ultimo in collaborazione con la sezione autonoma Alice nella città.

Anche quest'anno, gli spettatori saranno protagonisti della Festa con l'assegnazione di un Premio del Pubblico. Infine, la Direttrice Artistica Paola Malanga, d'intesa con il Presidente Gian Luca Farinelli, proporrà l'assegnazione di Premi alla Carriera a personalità che hanno fatto la storia della settima arte.

IL COMITATO DI SELEZIONE

Nel suo lavoro, Paola Malanga sarà affiancata da un nuovo comitato di selezione composto da: Giovanna Fulvi, esperta di cinema asiatico, tra i programmatori del Festival di Toronto; Enrico Magrelli, critico cinematografico, ex Direttore della Settimana internazionale della critica; Emanuela Martini, critica cinematografica, ex Direttrice del Torino Film Festival; Nico Marzano, Responsabile della sezione cinema dell'ICA (Institute of Contemporary Art di Londra); Alberto Pezzotta, critico e storico del cinema, ex membro del comitato di selezione della Mostra del Cinema di Venezia.