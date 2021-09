Roger Michell: il regista di Notting Hill è morto a 65 anni

Il regista Roger Michell è morto il 22 settembre 2021 all'età di 65 anni, in carriera aveva realizzato film molto amati come Notting Hill.

Roger Michell è morto mercoledì 22 settembre 2021 all'età di 65 anni: il regista era famoso per aver realizzato film molto amati come Notting Hill e The Duke.

Un portavoce dell'agenzia che si occupava del filmmaker ha confermato la triste notizia all'U.K. Press Association.

Il comunicato dichiara: "Con grande tristezza la famiglia di Roger Michell, regista, sceneggiatore e padre di Harry, Rosie, Maggie e Sparrow, annuncia la sua morte avvenuta all'età di 65 anni il 22 settembre".

Il regista era nato in Sud Africa e in carriera aveva lavorato a teatro e in campo televisivo e cinematografico.

Michell aveva collaborato con il Royal Court Theatre, la Royal Shakespeare Company, e il National Theatre.

Per il piccolo schermo il regista aveva invece realizzato le miniserie Downton Lagos e The Buddha of Suburbia, nel 1993.

Roger Michell aveva poi debuttato nel mondo del cinema con il film My Night With Reg, nel 1997, ottenendo il successo internazionale due anni dopo con Notting Hill, il lungometraggio con star Hugh Grant e Julia Roberts scritto da Richad Curtis.

Tra i titoli che ha realizzato nel corso egli anni ci sono anche Changing Lanes, The Mother, Venus con star Peter O'Toole, Morning Glory, Blackbird, e Il Duca, presentato un anno fa alla Mostra del Cinema di Venezia.