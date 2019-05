Rocketman: Taron Egerton in lacrime dopo la standing ovation a Cannes 2019

L'accoglienza riservata a Rocketman a Cannes 2019 ha lasciato Taron Egerton in lacrime. L'attore 29enne, che veste i panni di Elton John nel biopic dedicato alla vita del musicista, si è commosso di fronte alla standing ovation tributatagli dal pubblico di Cannes alla premiere del film.

Una clip postata sui social media mostra Taron Egerton emozionato e commosso mentre ringrazia il pubblico.

Egerton ha condiviso il variopinto red carpet di Rocketman con Elton John e a un certo punto gli ha baciato la mano riconoscendone la grandezza artistica. Il rocker 72enne, accompagnato dal marito David Furnish, indossava un completo nero con una spilla con un razzo rosso appuntata sul petto e la scritta Rocket Man sulla schiena.

Rocketman, Taron egerton ed Elton John sul red carpet di Cannes 2019

Parlando della sfida attoriale di Rocketman, Taron Egerton ha smentito di essersi sentito a disagio baciando il collega Richard Madden, che interpreta l'ex fidanzato e manager di Elton John, John Reid: "Per me, baciare un uomo sullo schermo presenta le stesse difficoltà che baciare una donna sullo schermo. Non sono in alcun modo infastidito. E' una cosa imbarazzante a seconda delle persone, ma non fanno differenza le preferenze sessuali. L'aspetto di interpretare qualcuno così amato è che tutto ciò che possiamo fare è fornire un'interpretazione calorosa della sua vita e della sua musica".