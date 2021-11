Roberto Farnesi de Il Paradiso delle signore è diventato papà: è nata la figlia Mia

Roberto Farnesi è diventato papà: l'interprete de Il Paradiso delle signore ha annunciato via Instagram la nascita della sua prima figlia, Mia, avuta dalla compagna Lucya Belcastro.

"Buongiorno principessa!" ha augurato Farnesi alla figlia appena nata, annunciando così di essere diventato papà per la prima volta a 52 anni (una storia che si ripete la sua: l'attore è nato quando suo padre aveva 56 anni).

Come aveva lasciato intendere nel corso di un'intervista di qualche tempo fa, la piccola si chiama Mia, nome che aveva subito conquistato papà Roberto ma che attendeva parere positivo anche da mamma Lucya Belcastro.

Lei, studentessa di Montevarchi nata nel 1996, ha ben 26 anni in meno dell'interprete di Umberto Guarnieri, ma la differenza d'età non sembra pesare su un rapporto nato nel 2015 e ora allietato dalla nascita di una bambina.

Riservatissima (i suoi profili social sono privati e non compare quasi mai neppure nelle foto del compagno), Lucya Belcastro sembra aver definitivamente conquistato il cuore di Roberto Farnesi, da sempre in amore, per sua stessa ammissione, uno spirito molto libero.