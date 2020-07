Roberto Draghetti, morto il doppiatore di Jamie Foxx e Josh Brolin

Roberto Draghetti, storico doppiatore, è morto a Roma nella notte del 24 luglio 2020. Aveva 59 anni (ne avrebbe compiuti 60 tra un mese) ed è stato stroncato da un infarto.

Roberto Draghetti ha prestato la voce a moltissimi attori nel corso della lunga carriera tra cui Jamie Foxx, in Collaterale e Miami Vice, Benicio Del Toro (è sua la voce dell'avvocato samoano in Paura e delirio a Las Vegas), Josh Brolin (Non è un Paese per vecchi, Il Grinta), è stato il Mickey Rourke di Sin City e Jeffrey Wright in Casino Royale.

Molto attivo anche nel campo dell'animazione, sono sue alcune delle voci dei Simpson, come il mafioso Tony Ciccione, così come quella del villain di One Piece: Stampede - Il Film, Douglas Bullet.

Draghetti aveva recentemente partecipato anche al ridoppiaggio voluto da Netflix di Neon Genesis Evangelion, dove aveva prestato la voce a Gendo Ikari, il papà del protagonista.