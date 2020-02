Robert Pattinson: 24 ore con l'attore a Parigi nel video di Vogue

Vogue ha seguito Robert Pattinson per 24 ore durante la sua recente gita a Parigi per la Fashion Week, e per una speciale seduta olfattiva con Dior in video.

Grazie al video di Vogue possiamo seguire Robert Pattinson nella sua 24 ore parigina durante la Fashion Week. Tra un set e l'altro, l'attore che darà vita al nuovo Batman di Matt Reeves si è concesso una pausa mondana, partecipando in prima fila alla sfilata di Dior e socializzando con i personaggi più cool del mondo della moda europea. Nonostante l'ambiente altolocato, Pattinson non perde mai la sua aria di ragazzo timido e un po' impacciato. Lontano dalle riprese di The Batman è praticamente l'anti-Bruce Wayne per eccellenza!

La giornata di Robert Pattinson a Parigi documentata da Vogue inizia con un caffè in una delle lussuose suite dell'hotel Le Bristol, a due passi dagli Champs-Élysées. L'attore fa una breve sintesi delle attività in programma ammirando il panorama sulla città e attende la visita di François Demachy, il celebre profumiere di Dior.

Con Demachy, Pattinson avrà un assaggio di cosa significa creare le fragranze per uno dei brand più famosi e utilizzati al mondo e avrà anche modo di "assaggiare" alcuni dei migliori ingredienti utilizzati nelle miscele profumate più amate. In particolare, all'attore viene passato un pregiato legno di cedro, lo stesso utilizzato per le matite e che quindi ha un "profumo di scuola". Il cedro viene molto apprezzato da Pattinson, che dice: "Da bambino avevo l'abitudine di mangiare le mie matite, quindi sono proprio il tipo adatto!"

Lasciato l'hotel, la 24 ore con Robert Pattinson sbarca alla sfilata di Dior, durante la quale l'attore siede in prima fila circondato da celebrità come Victoria Beckham e Cara Delevingne. Una pioggia di flash e fan urlanti accompagnano il suo ingresso in sala. Dopo una cena formale e una festa con tutti gli ospiti di rilievo, Robert Pattinson riassume così la sua giornata parigina: "É stato proprio divertente, probabilmente mi sono reso molto ridicolo, ma niente fuori dal normale!"