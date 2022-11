Robert Downey Jr., Wes Bentley lo ringrazia: "Mi ha salvato dalla dipendenza dall'eroina"

La dipendenza dalla droga ha rappresentato uno dei momenti più drammatici e difficili nella vita di Wes Bentley nei primi anni 2000. L'attore faceva uso di eroina e ha ammesso di essere riuscito a sconfiggere i suoi demoni soprattutto grazie all'esempio di Robert Downey Jr.

"Ero nella fase più profonda della mia dipendenza, nel posto peggiore e in punto di morte, credo, o a rischio di morte. L'ho visto così audace, coraggioso e aperto. La sua esperienza mi ha salvato. Così ho pensato che se lo avessi fatto anch'io, forse avrei potuto aiutare qualcun altro" ha dichiarato l'attore in una recente intervista ai microfoni di Page Six.

L'attore ha poi aggiunto: "Non avevo mai avuto soldi prima, quindi c'erano molte cose a cui non ero preparato. Sapevo anche che, come attore, non sarei stato pronto a fare dei buoni ruoli prima dei 30-40 anni. Quindi non volevo che accadesse troppo presto. Ho cercato di assecondare la situazione, ma non ero pronto".

Wes Bentley ha poi ammesso di aver accettato parti occasionali tra il 2002 e il 2009 soltanto per pagare le bollette e le sostanze stupefacenti di cui faceva uso. L'attore fu arrestato nel 2008 per possesso di eroina.

La sua carriera è fortunatamente tornata in sesto e l'attore ha sconfitto la dipendenza dalla droga. Tornerà nella quinta stagione di Yellowstone, in arrivo il 13 novembre su Paramount+.