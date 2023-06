Robert Downey Jr. ricorda il tempo passato in carcere: 'Come essere spediti su un pianeta lontano'

Robert Downey Jr. è tornato a parlare di uno dei periodi più bui della sua vita, rivelando che vivere in carcere è come 'essere spediti su un pianeta lontano'.

Robert Downey Jr. ha parlato apertamente del periodo in cui, decenni fa, è stato costretto a passare più di un anno in carcere: durante l'ultimo episodio di un podcast chiamato Armchair Expert, condotto dall'amico Dax Shepard, l'attore di Oppenheimer ha affermato che la fine degli anni '90 momenti sono stati un momento terribilmente buio della sua vita.

Rispondendo ad una domanda del podcaster, Robert ha detto: "Cercherò di darti una spiegazione semplice: sono in tribunale, vengo condannato in modo eccessivo da un giudice arrabbiato che ad un certo punto dice qualcosa in latino. Pensavo stesse lanciando su di me un incantesimo o una maledizione."

"Due settimane dopo mi trovo in un luogo chiamato Delano, che è una sorta di centro di accoglienza. Forse è il posto più pericoloso in cui sia mai stato nella mia vita perché nessuno è classificato. I criminali di livello 1, 2, 3 o 4, sono tutti lì, tutti insieme", ha spiegato la star. "Potevi respirare il male nell'aria."

"È stato un po' come trovarsi in un quartiere davvero brutto dove non ci sono opportunità ma solo minacce. Mi ricordo di essere uscito a un certo punto per andare a fare la doccia... ero un po' scombussolato e avevo indossato la biancheria intima al contrario... Mi ricordo che ho suscitato risate e scherni da parte dei miei compagni di cella", ha continuato l'attore.

"Camminare per la prima volta nel cortile dove passerai più di un anno della tua vita è surreale, la cosa più simile a cui posso associarla è essere spedito su un pianeta lontano dove non c'è possibilità di tornare a casa finché i pianeti non si allineano...", ha concluso Robert Downey Jr. Nel 1996, l'attore è stato arrestato e accusato di possesso di armi e droga. Dopo aver violato la libertà condizionata, nel 1999 è stato condannato a tre anni di prigione. Ha scontato un totale di 15 mesi, oltre al periodo di libertà condizionata.