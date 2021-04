Robert De Niro costretto ad accettare qualsiasi ruolo per far fronte alle spese di sua moglie?

Robert De Niro, secondo il suo avvocato, è costretto ad accettare qualsiasi ruolo per far fronte alle assurde spese di sua moglie.

Robert De Niro, secondo il suo avvocato, è costretto ad accettare qualsiasi ruolo gli venga offerto al fine di far fronte alle assurde spese di sua moglie. Un giudice ha recentemente stabilito che la sua ex moglie deve ricevere 1 milione di dollari all'anno e che la coppia si dividerà i proventi dopo aver venduto la loro casa da 20 milioni di dollari.

Cape Fear: Robert De Niro in una scena

La coppia sta portando avanti una causa di divorzio da dicembre del 2018 e, dopo aver litigato per l'affidamento del figlio di nove anni, ora le discussioni riguardano esclusivamente denaro e proprietà.

La moglie dell'attore era solita spendere almeno 215.000 dollari al mese in carte di credito e 160.000 dollari in contanti. L'avvocato di De Niro, Caroline Krauss, sostiene che la tensione finanziaria causata dal divorzio stia per mandare in bancarotta il celebre attore americano.

Gli Intoccabili: Robert De Niro in una scena

La moglie dell'attore afferma che De Niro vale 500 milioni di dollari, ma il suo avvocato sostiene che lo stile di vita stravagante della donna sta peggiorando la sua situazione economica: "Il Sig. De Niro ha 77 anni e anche se ama il suo mestiere non deve essere costretto ad accettare qualsiasi ruolo per far fronte alle spese di sua moglie."

L'avvocato di Robert De Niro ha ribattuto che la sua ex ha "drammaticamente" aumentato le sue spese negli ultimi anni di matrimonio: "Ha speso 1,2 milioni di dollari in boutique di fascia alta: Dolce e Gabbana, Stella McCartney, il negozio Madison Etro. L'elenco potrebbe continuare all'infinito."