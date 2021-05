Robert De Niro star di About My Father accanto a Sebastian Maniscalco

L'attore Robert De Niro sarà il protagonista della commedia About My Father accanto a Sebastian Maniscalco.

Robert De Niro sarà il protagonista del film About My Father accanto a Sebastian Maniscalco, la cui vita e il rapporto con il padre sono alla base del progetto.

Alla regia del progetto ci sarà Laura Terruso, già dietro la macchina da presa di Work It.

In About My Father si racconta quello che accade quando Sebastian dice al padre Salvo, un immigrato italiano vecchio stile che sarà interpretato da Robert De Niro, che sta per chiedere alla sua fidanzata americana di sposarlo. Salvo insiste infatti per incontrare la famiglia della promessa sposa e la situazione sembra dover affrontare degli scontri culturali, oltre al fatto che i membri delle due famiglie sembrano non avere nulla in comune. Entro la fine del weekend saranno però una vera famiglia.

De Niro e Sebastian Maniscalco hanno già recitato insieme in occasione di The Irishman, diretto da Martin Scorsese.

Nel team della produzione ci sono Chris Weitz, Paul Weitz, Andrew Miano e Judi Marmel.

Nathan Kahane, presidente di Lionsgate Motion Picture Group, ha dichiarato: "Dal modo in cui Sebastian parla di suo padre Salvo ci sembra sia il tipo di persona che pensa Robert De Niro dovrebbe interpretarlo in un film. Quindi abbiamo pensato, perché no? In realtà Robert De Niro è incredibilmente selettivo per quanto riguarda i progetti che sceglie, quindi siamo elettrizzati che abbia risposto in modo così forte a questa sceneggiatura così esilarante ed emozionante. Sarà un fantastico e divertente co-protagonista con Sebastian e non vediamo l'ora che inizi la produzione".