Rob Lowe voleva complimentarsi con Robert Downey Jr, ma ha mandato il messaggio a Bradley Cooper

Rob Lowe ha parlato della sua amicizia con Robert Downey Jr, che risale all'epoca del liceo, visto che i due attori sono stati compagni di scuola.

La star ha ricordato che ha frequentato le lezioni con giovani che sono poi diventati protagonisti del cinema e della televisione come Sean Penn e suo fratello Chris, Charlie Sheen ed Emilio Estevez.

L'errore dell'attore

La vittoria di Robert Downey Jr. ai Golden Globe ha però causato a Rob Lowe un momento molto imbarazzante. L'attore ha spiegato che si è particolarmente emozionato quando l'amico ha conquistato l'importante riconoscimento. Rob ha raccontato: "Downey ha fatto questo fantastico discorso di ringraziamento ai Golden Globe. E sono così entusiasta per lui. Gli ho quindi scritto: 'Sono così felice che tu abbia vinto. Questo è il discorso più bello che abbia sentito da tanto tempo. Amico, lo meriti davvero'. Ho premuto invia. E mi sono reso conto... 'Oh, merda. L'ho appena mandato a Bradley Cooper'".

Lowe si è sentito molto in colpa e ha quindi scritto scusandosi, rivelando che aveva sbagliato il destinatario e voleva inviare il messaggio a Robert.

Kimmel gli ha ricordato che c'è l'opzione per annullare l'invio, ma Rob non ne era consapevole e, in ogni caso, pensava sarebbe stato ancora più imbarazzante. Lowe ha provato a mandare il suo messaggio a Downey Jr, ma ha ammesso che ha sbagliato di nuovo, tuttavia Bradley Cooper lo ha perdonato subito.