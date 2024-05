Road Wars: Max Fury, The Asylum presenta il trailer del mockbuster ispirato a Mad Max

La saga di Mad Max è la fonte di ispirazione del nuovo film prodotto da The Asylum di cui è stato diffuso il trailer in attesa del debutto nelle sale americane previsto per il 17 maggio.

Il "mockbuster" si intitola Road Wars: Max Fury e proverà a sfruttare la popolarità di Furiosa, il film prequel di Mad Max: Fury Road in arrivo nelle sale.

Il progetto ispirato alla saga di Miller

Nelle prime scene di Road Wars: Max Fury si assiste a quello che accade quando le protagoniste devono cercare di superare un territorio in cui agiscono indisturbati degli uomini che vivono senza regole, dando vita a una lotta per la sopravvivenza.

Il film è scritto e diretto da Mark Atkins, che ha già collaborato più volte in passato cone The Asylum, firmando progetti come Halloween Night, Planet of the Sharks e Monster Island.

Nel cast ci saranno Vernon Wells, Lindsay Marie Wilson e Daniel Collins.

Furiosa, il ritorno della saga di Mad Max: George Miller pronto a bissare il successo di Fury Road?

La sinossi ufficiale anticipa: "In una landa desolata post-apocalittica, due sorelle lasciano la loro roccaforte per salvare la madre, che è rimasta ferita. Armate solo con una macchina modificata e munizioni limitate, le protagoniste corrono contro il tempo e spietati guidatori per assicurarsi delle scorte in grado di salvare la vita alla donna, situate in un remoto avamposto".

The Asylum è famosa a livello internazionale per la realizzazione di film low budget ispirati ai blockbuster. La casa di produzione fondata nel 1997 ha trovato il suo successo nel 2013 con l'arrivo di Sharknado.