River Phoenix, la sorella Rain ricorda il compianto attore che avrebbe compiuto 54 anni: "Buon compleanno"

L'attrice ha dedicato un carosello social alla star di Stand by Me nel giorno in cui avrebbe festeggiato

Rain Phoenix ha reso omaggio al compianto fratello River Phoenix, che il 23 agosto avrebbe compiuto 54 anni. Attraverso un post pubblicato sul proprio account Instagram, l'attrice e musicista ha condiviso una serie di immagini e citazioni del protagonista di Stand by Me.

Il post, intitolato "Buon compleanno, River", è composto da un carosello di immagini e citazioni dell'attore legate alla cause umanitarie per le quali si spendeva come ambientalismo, diritti per la comunità LGBTQ+ e alimentazione vegetale.

In ricordo di River

"Se ho un po' di fama, spero di poterla usare per fare la differenza" si legge nel carosello pubblicato dalla sorella "Il vero valore sociale è che posso esprimere la mia opinione e condividere i miei pensieri sull'ambiente e sulla civiltà stessa".

Un'altra citazione attribuita all'attore recita queste parole:"Valiamo tutti, amico. Valiamo tutti milioni di pianeti, stelle, galassie e universi". River Phoenix morì il 31 ottobre 1993 a causa di un'overdose di droga a soli 23 anni. Tra i commenti al post anche quello del bassista dei Red Hot Chili Peppers Flea, presente durante la tragica notte del Viper Room:"Buon compleanno, il più bello di tutti".

Anche Dermot Mulroney, che recitò con Phoenix in Quella cosa chiamata amore nel 1993, ha lasciato un commento al post:"Buon compleanno, River. La mia ispirazione". Nonostante la giovane età, River Phoenix era considerato uno degli astri nascenti di Hollywood, tra i protagonisti di alcuni dei cult più famosi a cavallo tra gli anni '80 e '90.

Phoenix fu nominato all'Oscar per il miglior attore non protagonista per il ruolo in Vivere in fuga. Tra i suoi film più noti spiccano Stand by me - Ricordo di un'estate, diretto da Rob Reiner, al fianco di Wil Wheaton, Corey Feldman, Jerry O'Connell e Kiefer Sutherland, Mosquito Coast con Harrison Ford e Helen Mirren, e Belli e dannati al fianco di Keanu Reeves.