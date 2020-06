Rimini Rimini: stasera su Cine34 il film con Serena Grandi e Paolo Villaggio

Un tuffo negli anni '80 stasera su Cine34 alle 21:10 grazie a Rimini Rimini, la commedia diretta da Sergio Corbucci nel 1987 e diventata negli anni un piccolo cult. Con Jerry Calà, Paolo Villaggio, Serena Grandi, Laura Antonelli, perfino Adriano Pappalardo che ricompare quando è ormai dato per morto.

Seduzioni e imbrogli tra la fauna vacanziera a Rimini nei favolosi anni '80: c'è il pretore Morelli (Paolo Villaggio) severo fustigatore del malcostume che s'innamora follemente della spogliarellista Lola (Serena Grandi); Liliana (Eleonora Brigliadori) invece viene spinta tra le braccia forti e virili di un culturista da una sua amica, ma finirà sedotta dal figlio dodicenne della donna. C'è Noce (Laura Antonelli) che ha perso il sorriso per la scomparsa del marito, ma questi riappare miracolosamente proprio quando la bella moglie sembra non essere più tanto inconsolabile...

E poi c'è Gianni (Jerry Calà) che, per strappare un contratto di lavoro vantaggioso, ingaggia una prostitua spacciandola per sua moglie.

Rimini Rimini fu un tale successo da spingere i produttori a realizzare un sequel, Rimini Rimini - Un anno dopo, in onda stasera su Cine34 in seconda serata, ma la fortuna non fu proprio la stessa del primo capitolo.