Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli, le foto insieme: "Il cinema ci insegna ad amare"

Benedetta Porcaroli e Riccardo Scamarcio hanno posato per il loro primo servizio fotografico assieme, hanno parlato per la prima volta della loro relazione e del loro nuovo film.

Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli, durante un'intervista a D, l'inserto femminile di Repubblica, hanno parlato del loro nuovo film, del fatto che stanno insieme e, per la prima volta in assoluto, si sono fatti scattare le loro primissime foto in coppia. Il 24 febbraio uscirà al cinema L'ombra del giorno, il nuovo film che ha come protagonisti i due celebri attori.

Scamarcio, durante l'intervista, ha deciso di rompere il silenzio a proposito della sua relazione con la Porcaroli: "Non voglio commentare la legittima curiosità verso qualcosa di bellissimo come l'amore. E il motivo è una questione di principio, cioè che sono fatti nostri".

Benedetta, a proposito della loro nuova pellicola, ha dichiarato che ad incuriosirla è stato il linguaggio e la trama: "La passione aveva una grammatica interiore diversa in quegli anni. Quel sentimento che si crea tra Anna e Luciano ha un peso specifico differente, che oggi, con la nostra immediatezza, la morbosità e la bulimia di relazioni, sarebbe impensabile. C'è una tendenza alla rimozione e a collocare il fascismo in un tempo remoto. La precarietà della condizione femminile, il razzismo, l'integrazione negata, l'omofobia, non sono fascismi? Non sono convinta che ci siamo davvero evoluti."

Riccardo Scamarcio, in conclusione, ha affermato che il cinema "insegna ad amare" e che il suo personaggio ne L'Ombra del giorno è "involontariamente eroico. Un eroe perdente, che mostra la forma più difficile di eroismo: la capacità di accettare la sconfitta. Lui sa rinunciare in nome di una cosa più grande. In questo senso sono diverso, la mia tolleranza alla sofferenza è più bassa. Luciano ha la struttura umana per rimanere solo. Io no. Mi spiace, mi sarebbe piaciuto avercela. Non sono così forte."