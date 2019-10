Riccanza Deluxe 4: il secondo episodio stasera su Mtv!

Riccanza Deluxe torna stasera su Mtv con la seconda puntata in prima tv assoluta: tra luccichii e shopping sfrenato, proseguono i nuovi episodi della serie più sfarzosa della tv! Dopo una partenza col botto, alle 22.00 su MTV (canale Sky 130) - e disponibile anche in streaming su Now Tv - va in onda la serie cult incentrata sulle vite di un gruppo di giovani rampolli italiani.

Nel secondo episodio, la new entry del gruppo Princess Camilla non ha tempo da perdere e si prepara a intraprendere una nuova missione di shopping decisamente deluxe. Farid, come annunciato nel primo episodio, dopo essere tornato single ha deciso di entrare in modalità "dietanza" e ora si impegna per non disattendere i suoi obiettivi. Ci riuscirà? Arriva poi il momento di scoprire che cosa hanno in serbo per noi due volti storici del pianeta #Riccanza: Cristel e Nicolò. Da fashion addicted a boss lady, Cristel ha tante novità da raccontare, in primis una nuova e incontenibile passione che ha scoperto da poco. Nicolò, invece, dichiara di non aver ancora trovato l'anima gemella... nell'attesa, si gode momenti di relax decisamente luxury insieme a una delle donne più importanti della sua vita.

Domani ti aspetta una spumeggiante puntata di #Riccanza Deluxe (tranne che per @tommaso_zorzi, che ha detto addio alle bollicine 😅): guarda il trailer 👇 https://t.co/QfxmYsmMss — MTV Italia (@mtvitalia) October 14, 2019

Nel frattempo, le sorelle Alessia e Giorgia passeggiano per le strade della loro città natale, Busto Arsizio, progettando la conquista del mondo. E Tommaso? Spogliato di ogni lusso e agio, è pronto per iniziare il suo percorso di purificazione all'interno del #Riccanza Rehab. Diventato ormai un cult, tra i programmi di maggior successo di MTV, con la nuova stagione #Riccanza Deluxe continua a dare spazio alle storie dei giovani protagonisti accomunati da una ricchezza sfrenata e dalla passione per i social media. In compagnia di nomi già conosciuti e di ben tre new entries, tra lusso, benessere, hashtag e l'immancabile "Dompe" sempre in fresco, se ne vedranno delle belle!

Il secondo episodio di #Riccanza Deluxe va in onda in prima tv assoluta martedì 15 ottobre alle 22.00 su MTV (canale Sky 130).#Riccanza Deluxe è un programma realizzato dalla casa di produzione Nonpanic Banijay.