Riccanza 3, il nuovo episodio stasera su Mtv Italia!

Stasera, martedì 22 gennaio alle 22.50 su MTV (in esclusiva su Sky al canale 130) va in onda Riccanza 3, e sarà disponibile anche su Sky On Demand, Sky Go e Now Tv. Lo show, giunto al sesto appuntamento, ci mostra l'esuberante stile di vita dei ragazzi più ricchi d'Italia.

L'episodio si apre con un grande classico: Tommaso che fa shopping insieme al suo parrucchiere di fiducia per poi prepararsi al gran debutto musicale: tutto è pronto per il lancio del suo nuovo singolo. Antonio è in Sicilia, nella sua villa, dove ne approfitta per rilassarsi in riva al mare in compagnia di suo cugino Salvo, mentre Angelo è a bordo piscina. L'atmosfera è elettrizzante: sta per arrivare una sorpresa. Più tardi Angelo farà un salto nella splendida Taormina con il suo staff di lavoro per una riunione molto interessante. Elvezia si dedica alle cose che ama più di tutto il resto: il suo cavallo e le scarpe "sparkling".

Dopo la splendida festa, Giorgia torna a coltivare la sua grande passione, il pattinaggio: si infila i pattini e scende in pista per un allenamento. Più tardi, in compagnia di Alessia, faranno un giro nella loro città, Busto Arsizio. Juan invece ci rivela una delle sue ossessioni: il leopardato, infatti tutti i suoi mezzi di trasporto devono essere rigorosamente personalizzati con questa trama. Nel frattempo, per Farid è un giorno davvero speciale: Finalmente riesce a far coincidere il lavoro con il suo sport preferito, il basket. Per lui sarà un'esperienza davvero unica.

L'appuntamento con #Riccanza3 sarà preceduto alle 22.00 dal secondo appuntamento di The Royal World, un format originale che condurrà i telespettatori dentro le vite esclusive di nove giovani reali e aristocratici provenienti da tutto il mondo e che si ritroveranno in un'elegante villa immersa nella campagna inglese. Con The Royal World sarà possibile vedere dall'interno le lussuose abitazioni di famiglia e i club privati inaccessibili, oltre a osservare senza filtro le giornate dei nove protagonisti, con gli alti e i bassi tipici della loro generazione. Nel cast, tra gli altri, aristocratici con radici nel Regno Unito, in Russia, Austria, Nigeria, Irlanda. Grazie alle telecamere di The Royal World sarà possibile scoprire le persone vere che si celano dietro un titolo nobiliare e vedere cosa accade quando nove estranei svestono i panni "regali".