Resident Evil, Infinite Darkness: il trailer del nuovo film Netflix in uscita nel 2021

Resident Evil, Infinite Darkness è il nuovo film Netflix sulla saga videoludica horror targata Capcom di cui è stato appena svelato un po' a sorpresa il trailer, che potete vedere qui sopra e che uscirà nel 2021.

Non si conoscono ancora molti dettagli su questo nuovo film, se non che sarà realizzato in CGI e che sarà incentrato su Claire e Leon. Il video si apre con una torcia accesa, un'esplorazione notturna e una situazione ad alta tensione, ma anche avventurosa, che preannuncia scoperte inquietanti.

Ricordiamo che per quanto riguarda il franchise di Resident Evil, Netflix è al lavoro anche su una serie tv, per la quale nelle scorse settimane è stato annunciato uno showrunner. Andrew Dabb, sceneggiatore, produttore e showrunner di Supernatural si occuperà della nuova serie televisiva insieme a Bronwen Hughes (The Walking Dead, The Journey Is the Destination) che invece firmerà la regia dei primi due episodi, come hanno anticipato i profili social della piattaforma streaming.

"Resident Evil è il mio videogioco preferito di sempre. Sono incredibilmente entusiasta di raccontare un nuovo captolo in questa fantastica storia e portare la prima serie tv live-action di Resident Evil agli abbonati di Netflix nel mondo" aveva detto lo showrunner.