Report: stasera su Rai3 il Coronavirus, Wuhan e il mistero del "paziente 1" in Italia

Report torna stasera su Rai3, alle 21:20, con la nuova edizione 2020 e una prima puntata dedicata al Coronavirus, che porterà gli spettatori a Wuhan ma anche nel bel mezzo del mistero su come sia realmente avvenuto il contagio in Italia.

Nella prima puntata di stasera, lunedì 30 marzo 2020, si andrà dove tutto è cominciato e dove il peggio sembra finalmente passato, a Wuhan, per mostrare con immagini esclusive cosa è realmente successo nei compound blindati durante l'emergenza. Dopo Sars e Influenza aviaria, l'Oms ha raccomandato a tutti i paesi del mondo di mettere a punto un piano di prevenzione e risposta alle pandemie e di aggiornarlo costantemente. L'Italia lo ha fatto? E come? Si racconterà come è nato il contagio tra Lombardia, Veneto ed Emilia, prima e dopo la scoperta del "paziente 1" a Codogno. Sarebbe stato possibile fermarlo per tempo? Si andrà poi a vedere come le regioni del Sud, dalla Campania alla Calabria, fino in Sicilia, stanno affrontando l'aumento dei casi.

Gli operatori del 118 sono la prima linea della lotta al coronavirus: una ricognizione sui territori per verificare quel che c'è e quello che manca perché lavorino in piena sicurezza. Si ricostruiranno infine le difficoltà di un corpo dello Stato in prima linea nelle emergenze: i Vigili del fuoco, coinvolti anche loro nella diffusione del contagio.