Domenica In: ospiti Raoul Bova e Francesco Renga, oggi su Rai1

Domenica In e Mara Venier tornano oggi, per festeggiare insieme la Pasqua, su Rai1 alle 14.00 con tanti ospiti in collegamento, tra cui Raoul Bova e Rocio Munoz Morales e Francesco Renga.

Domenica In torna oggi su Rai1 alle 14.00 con tanti ospiti e con Mara Venier al timone di una puntata in cui si festeggerà la Pasqua e che si svolgerà, come ormai da settimane, senza pubblico in studio e con tutti gli invitati in collegamento dalle proprie abitazioni.

Protagonisti della puntata saranno tanti amici e ospiti in collegamento dalle loro case: Gina Lollobrigida racconterà la sua particolare domenica di Pasqua in compagnia dei suoi amici a 4 zampe; Francesco Renga si collegherà dalla sua casa di Brescia; Rocio Munoz Morales racconterà il momento particolare che sta vivendo in casa insieme al compagno Raoul Bova e alle loro bambine e con il cuore alla sua Spagna; Daniele Liotti farà una sorpresa a Mara Venier, insieme al cast del film Un figlio di nome Erasmus, visibile in streaming, Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu, Ricky Memphis.

Donatella Rettore si collegherà dalla sua casa di Castelfranco Veneto e insieme a Michela Vittoria Brambilla lancerà l'appello a non abbandonare gli animali in particolare in questo periodo. Katia Ricciarelli, insieme al tenore Alfio Bonanno in collegamento da New York, canterà la canzone "Hallelujah", accompagnata dal coro di bambini "Le dolci note". Ci sarà anche spazio per le dolcezze di Pasqua con il noto chef e pasticcere Ernst Knam, in collegamento da Alassio.