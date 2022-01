Renato Cecchetto, morto il doppiatore di Shrek

È morto Renato Cecchetto, 70 anni, attore e doppiatore: ha prestato la sua voce a personaggi come Shrek e ha recitato in numerose commedie.

Renato Cecchetto, 70 anni, è morto: doppiatore di personaggi come Shrek ha recitato anche in numerosi film di culto. La notizia della sua morte è stata data dal sindaco di Adria Omar Barbierato con un comunicato diffuso su Facebook. Cecchetto lascia la moglie Miriam e un figlio.

Renato Cecchetto era nato ad Adria, in provincia di Rovigo il 28 ottobre 1951, dopo gli studi si trasferisce a Roma dove si diploma presso l'Accademia nazionale d'arte drammatica. Attore e doppiatore di successo ha prestato la voce a personaggi come Shrek, allo Yeti di Monsters & Co e a Mack nel film Cars. Renato Cecchetto ha doppiato molti dei ruoli di John Ratzenberger nei film Disney/Pixar. Nella sua carriera è stato speaker radiofonico e adattatore di dialoghi. Dopo il ritiro di Luciano Marchitiello ha doppiato Cleveland Brown a partire dall'undicesima stagione de I Griffin.

Renato Cecchetto ha debuttato come attore sul grande schermo nel film I fichissimi di Carlo Vanzina, ha recitato in numerose pellicole tra cui Fracchia la belva umana, Amici miei - Atto IIº, Io, Chiara e lo Scuro e Fantozzi alla riscossa. Gli spettatori del piccolo schermo lo hanno visto tra l'altro nella miniserie Bambole: scene di un delitto perfetto, in 3 episodi de La piovra e nel film TV Come quando fuori piove.

La notizia della sua morte è stata data dal sindaco di Adria Omar Barbierato con un comunicato diffuso su Facebook nel quale si legge: "Ho appena appreso della scomparsa di Renato Cecchetto. Una notizia che lascia sgomento e dolore. Esprimo il mio personale cordoglio e quello di tutta la comunità adriese che rappresento, alla famiglia di Renato, alla moglie Miriam, al figlio, alla sorella Alice e a quanti gli erano vicini. Renato era legato alla sua #Adria, alla sua Baricetta, dove aveva vissuto con la famiglia fino all'età di vent'anni, per poi proseguire gli studi all'accademia nazionale d'arte drammatica "Silvio d'Amico" di Roma e intraprendere la carriera di attore di teatro, cinema e anche doppiatore. Una carriera importante per Renato Cecchetto, contraddistinta da soddisfazioni e premi significativi, ma sempre con la sua Adria nel cuore. Lui stesso lo disse in occasione della consegna del premio "Adriariconoscente" che gli consegnai il 29 agosto 2019 in una cerimonia organizzata in sala consigliare. Renato venne ad Adria lo scorso luglio. Un'occasione in cui fu apprezzato dal pubblico frequentatore del nostro teatro, per la sua partecipazione speciale in Rear Wall-il muro sul cortile, lo spettacolo portato in scena dalla compagnia teatrale "Come in uno specchio" .Una rappresentazione in cui Renato recitò insieme alla moglie Miriam Spera".