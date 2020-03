Relazioni Pericolose, gli amori tra artisti da stasera su Sky Arte

Relazioni Pericolose arriva da stasera su Sky Arte alle 21.15 ogni sabato: la domanda della serie è Cosa succede quando due artisti si innamorano? Scopriamo i protagonisti dei primi due episodi.

Ecco il racconto delle storie d'amore tormentate, sfrenate e appassionate tra gli artisti del secolo scorso, amori che hanno resistito contro ogni avversità. Jeanne Hébuterne e Amedeo Modigliani, Gerda Taro e Robert Capa, Lee Miller e Man Ray sono solo alcune delle coppie protagoniste di questa serie in cinque episodi. Il primo episodio racconta la storia tra Amedeo Modigliani e Jeanne Hebuterne. Era un artista figurativo di spicco. Era il famoso volto immortalato sulle sue tele. È diventata la sagoma silenziosa ed enigmatica, creata dal pittore, guidata dalla sua immaginazione. Ma Jeanne era anche un'artista.

Nel suo lavoro, ha cercato di emergere dall'ombra del suo padrone. Amedeo e Jeanne hanno vissuto tre anni di forte passione e intensa creatività. Questa è anche la storia di due anime tormentate, legate fino alla morte dall'amore e dall'arte. Il secondo episodio, invece, racconta l'amore tra Robert Capa e Gerda Taro. Quello tra Capa e Taro è stato l'incontro di due persone politicamente impegnate, unite dalla fotografia. È anche il racconto dell'amore sfrenato che non ha resistito alle devastazioni della guerra. Taro è stata la prima reporter donna ad essere caduta sul campo. Morì solo a 26 anni ma durante la sua intensa vita strinse un sodalizio professionale e sentimentale con il fotoreporter Robert Capa, famoso per i suoi reportage dello sbarco in Normandia e per aver fondato l'agenzia Magnum.