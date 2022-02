La Regina Elisabetta svela qual è la sua serie tv preferita: "Posso recitare ogni battuta"

Il giornalista Phil Jones ha svelato qual è il nome della serie tv preferita della Regina Elisabetta II del Regno Unito, dopo anni di ipotesi relative al tipo di programmi televisivi visionati dalla famiglia reale: questa peculiare rivelazione è piuttosto sorprendente!

In un articolo pubblicato sul The New Statesman, il giornalista afferma che nel 2001 la regina gli aveva raccontato tutto del suo programma preferito durante una visita a Buckingham Palace. Phil ha confessato di aver tenuto segreta la loro discussione per 21 anni poiché in precedenza gli era stato detto che i giornalisti non avrebbero dovuto rivelare i dettagli delle loro conversazioni con i membri della famiglia reale.

Tuttavia, ora che sta lasciando BBC Radio 2, Jones ha deciso che era giunto il momento di divulgare finalmente ciò che aveva appreso: la serie preferita della Regina è The Kumars at No. 42 e il giornalista ha aggiunto che Sua Maestà era talmente ossessionata dall show che poteva persino "recitare alcune battute" a memoria.

"Nel 2001 sono stato invitato a una funzione mediatica a Buckingham Palace. Abbiamo chiacchierato per molto tempo e alla fine le ho chiesto: 'Qual è il tuo programma preferito?' Lei ha risposto immediatamente dicendo:: 'The Kumars at No. 42' e, cosa ancora più sorprendente, ha recitato alcune battute del personaggio della nonna, interpretato dalla fantastica Meera Syal". Ha spiegato Phil Jones.