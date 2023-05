La Realtà che non esiste, La Galassia digitale al servizio della Scuola: evento conclusivo a Roma il 12 maggio

Come mettere i giovani in guardia sul web: domani a Roma l'evento conclusivo del progetto La Realtà che non esiste - La Galassia digitale al servizio della Scuola.

Venerdì 12 maggio dalle ore 10 alle ore 12 al Teatro 1 - "Cinecittà@ Lumina Studios" (via Macherio 228/230 - Roma) si terrà l'evento conclusivo del progetto, rivolto alle scuole secondarie di primo e secondo grado La Realtà che non esiste - La Galassia digitale al servizio della Scuola. La manifestazione, che coinvolgerà oltre 600 studenti, ripercorrerà le attività di educazione digitale svolte negli istituti scolastici. L'iniziativa è realizzata da One More Pictures, nell'ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola promosso da MIC e MIM.

L'evento sarà condotto dall'attrice Mariasole Pollio, dal giovanissimo Federico Ielapi (lo ricordiamo in "Pinocchio" di Matteo Garrone) e da Manuela Cacciamani, Founder di One More Pictures e ideatrice del progetto. Interverranno: Il Sottosegretario alla Cultura, Sen. Lucia Borgonzoni, Il Direttore della Polizia Postale e delle Comunicazioni, Dott. Ivano Gabrielli, l'AD di Rai Cinema, Dott. Paolo Del Brocco, Il Direttore Comunicazione Rai, Dott. Pierluigi Colantoni, Il direttore di Rai Play, Dott.ssa Elena Capparelli, L'AD di Cinecittà Spa, Dott. Nicola Maccanico. L'evento si svolgerà con la partecipazione di Aurora Leone (The Jackal), Ivan Silvestrini, regista della serie tv di successo Mare fuori, gli attori Nicolò Galasso e Jenny De Nucci, il regista e creators digitale Nicola Conversa.

Il progetto, che si è svolto durante l'anno scolastico 2022/2023, ha lo scopo di formare gli studenti all'uso consapevole dei social network, del digitale e delle nuove tecnologie. L'interfaccia educativa è l'applicazione per smartphone "La Realtà del digitale", realizzata appositamente e scaricabile gratuitamente dagli store di iOS e Android.

"Grazie al Ministero dell'Istruzione e al Ministero della Cultura - spiega Manuela Cacciamani, Founder di One More Pictures - le frontiere del digitale e dell'audiovisivo si fondono a sostegno delle giovani generazioni. Tutte le competenze delle quali disponiamo sono al servizio degli adolescenti affinché possano essere educati, attraverso l'utilizzo delle immagini e dell'arte del Cinema, all'uso consapevole dei social network e del digitale. Il nostro obiettivo - conclude la produttrice - è anche quello di introdurre i ragazzi alle conoscenze delle nuove tecnologie ed ai nuovi mestieri ad esse legati".

L'esigenza nasce a fronte dei dati emersi dalle recenti ricerche. Stando alle statistiche di Digital 2022, infatti, aumentano in Italia sia le persone connesse ad internet, che sono quasi 51 milioni (+1,7%), sia soprattutto quelle attive sulle piattaforme social, che sono oltre 43 milioni (+5,4%). Un'indagine svolta da Save The Children evidenzia inoltre che è sempre più precoce l'età in cui si accede ad Internet: la percentuale di bambini dai 6 ai 10 anni che si connette al web è del 54%, percentuale che arriva al 94% nella fascia di età tra i 15 e i 17 anni. Questi dati diventano allarmanti se pensiamo che nel rapporto 2022 della Polizia Postale si evince che i reati nella rete a danno dei minori sono aumentati del 77%.

Nelle scuole sono inoltre state effettuate oltre 150 ore di lezione in presenza svolte dal comitato scientifico e dalla Polizia di Stato. Il progetto è realizzato da One More Pictures con il patrocinio di Rai, in collaborazione con la Polizia di Stato, Rai Cinema e Rai Play, in partnership con Cinecittà, Mexedia, Move2AI, Newco Management, The Jackal, Show Reel Factory, l'Associazione culturale Calipso, Satis - Centro Clinico di Psicologia, Cotril, Collegio S. Giuseppe Istituto De Merode, Istituto Comprensivo Regina Elena, Liceo Statale Lorenzo Rocci, e ITS ACADEMY Roberto Rossellini, Asl Roma 2. Partner tecnico: Busitalia, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.

L'Applicazione per smartphone "La Realtà del digitale"

Nell'applicazione sono fruibili, sia in versione lineare che in VR 360, i progetti transmediali con lancio multipiattaforma, frutto del contest "La Realtà Che Non Esiste" realizzato da One More Pictures con Rai Cinema e ideato dalla produttrice Manuela Cacciamani. I contenuti delle quattro edizioni (dal 2019 al 2022) hanno raggiunto 20 milioni di persone sui social network e sono stati presentati come eventi speciali alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia: "Happy Birthday" (2019) che tratta il difficile tema degli hikikomori; "Revenge Room" (2020), che informa del reato del Revenge porn; "La regina di cuori" (2021), che racconta delle pericolose challenge estreme; e "La bambola di pezza" (2022), che affronta il grooming online.

Le videolezioni online sono coordinate dal direttore scientifico del progetto, Prof. Emanuele Caroppo, e contengono le interviste alle più importanti personalità del mondo della tecnologia come Ali Hirsa della Columbia University di New York, Maurizio Porfiri della New York University, Laura Pacifici "International Medical School of Medicine", Simone Isola, regista e sceneggiatore, Gabriele Di Cerbo, Researcher at Radix Trading LLC di New York, Manlio Castagna, scrittore per ragazzi e regista, e la Dottoressa Maddalena Cialdella, psicoterapeuta esperta in problematiche dell'adolescenza.

In collaborazione con l'Associazione Calipso, gli studenti hanno svolto l'attività "BookCiak" a fronte della lettura della versione digitale del romanzo "La mia amica scavezzacollo" di Micol Arianna Beltramini edito da Hacca. Il romanzo tratta una storia di amicizia agevolata dai social network. Ogni classe, prendendo spunto dai temi proposti dal testo, ha realizzato un cortometraggio che tratta l'uso consapevole dei social. L'App utilizza un carattere ad alta leggibilità @font Biancoenero.

I video consigli per i ragazzi sono stati realizzati da creators digitali, attori, artisti e giornalisti per invitare i ragazzi ad una maggiore attenzione sull'uso della Rete. Diana del Bufalo, Tommaso Cassissa, Barbara Foria, e il giornalista Alvaro Moretti spiegano agli studenti le trappole nascoste nel Web.