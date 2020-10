Real Sociedad-Napoli di Europa League stasera in onda: dove vederla in TV e in streaming

Stasera si gioca Real Sociedad-Napoli, secondo turno della fase a gironi della UEFA Europa League 2020/2021 in onda in chiaro: ecco dove vederla in TV e in streaming.

Real Sociedad-Napoli, che si gioca stasera alle 21:00, è il secondo turno della fase a gironi della UEFA Europa League 2020/2021 che segna il debutto dei partenopei sulle reti in chiaro in questa competizione europea. Dove vedere in TV e in streaming la gara degli uomini allenati da Rino Gattuso?

Dove vederla in TV

Real Sociedad-Napoli sarà trasmessa in chiaro da TV8 a partire dalle ore 21:00. La telecronaca della sfida tra gli uomini di Gattuso e la squadra basca, attualmente prima in classifica nella Liga spagnola, sarà affidata ad Andrea Marinozzi con il commento tecnico di Lorenzo Minotti. La partita del 2° turno del Gruppo F sarà trasmessa anche da Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (canale 252).

Dove vederla in streaming

Real Sociedad-Napoli può essere seguita in streaming sul proprio computer grazie a su Sky Go, il servizio dedicato agli abbonati Sky, scaricando l'app smartphone, Tablet o su PC. La partita si potrà vedere su NOW TV previo abbonamento o acquistando il singolo evento seguendo le istruzioni del servizio internet di Sky.