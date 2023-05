Real Madrid-Manchester City: semifinale della UEFA Champions League. Ecco dove vederla in TV e streaming

Stasera 9 maggio si gioca Real Madrid-Manchester City, semifinale della UEFA Champions League 2022/2023, ecco dove vederla in TV e streaming

Real Madrid-Manchester City è la partita in programma stasera 9 maggio alle 21:00 valida per la UEFA Champions League 2022/2023. Si disputa l'incontro di andata delle semifinali. La squadra di Carlo Ancelotti sfida il team allenato da Pep Guardiola nella partita più attesa dell'anno. Ecco dove vederla in TV e streaming

Real Madrid-Manchester City in televisione

Real Madrid-Manchester City sarà trasmessa in televisione in chiaro su Canale 5, come ha annunciato l'emittente nel servizio disponibile su Mediaset Infinity. Gli abbonati a Sky potranno seguire il match sui canali Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport Football (203 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (251 del satellite).

Real Madrid-Manchester City in streaming

Il match Real Madrid-Manchester City si potrà seguire in streaming attraverso l'app Sky Go, riservata agli abbonati. Si potrà acquistare il singolo evento sulla piattaforma NOW. La diretta streaming dell'incontro è disponibile anche su su sportmediaset.it e su Mediaset Infinity.

Real Madrid-Manchester City: Telecronisti

Su Sky i telecronisti di Real Madrid-Manchester City saranno Massimo Callegari e Roberto Cravero. Per Mediaset la telecronaca è affidata a Massimo Marianella e Lorenzo Minotti.

Real Madrid-Manchester City: probabili formazioni

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Rudiger, Alaba, Camavinga; Valverde, Kroos, Modric; Rodrygo, Benzema, Vinicius.

MANCHESTER CITY(4-3-3): Ederson; Walker, Dias, Akanji, Stones; De Bruyne, Rodri, Gundogan; Bernardo Silva, Haaland, Grealish.