Ravenna Nightmare Film Fest 2021: il programma dell'ultima giornata

Il Ravenna Nightmare Film Fest 2021 è ormai giunto alla conclusione: la XIX edizione si chiuderà con una giornata ricca di proiezioni culminando con la premiazione del Maestro Pupi Avati, che sarà insignito dell'Anello d' Oro Special Edition.

Come di consueto, a partire dalle 9.30, avrà inizio la Nightmare School che proporrà ai ragazzi delle scuole di ogni ordine e grado la proiezione del docu/film "They shall not grow old", capolavoro restaurato del neozelandese Peter Jackson, autore fra gli altri, della trilogia del Signore degli Anelli.

Nella programmazione pomeridiana invece torneranno protagonisti i film del Concorso Internazionale Lungometraggi che chiudono le proposte in concorso. Alle 14.00 toccherà a "Playdurizm", dell'inglese Gem Deger, convincere Giuria e pubblico di essere meritevole dell'Anello d'Oro, il trofeo in palio per il vincitore del concorso. Mentre, alle 16.30, sarà la volta di "The Alternate" dello statunitense Alrik Bursell, ultimo film della sezione presentato.

Alle 18.00 si terrà l'attesissimo Concorso Internazionale Cortometraggi, dove registi provenienti da diversi Paesi nel mondo si contenderanno l'Anello d'Argento, premio della manifestazione realizzata in collaborazione con il circolo sogni Antonio Ricci di Ravenna.

Il Festival assegna l'Anello d'Oro al miglior Lungometraggio decretato dai voti del pubblico e l'Anello d'Argento insieme ad un premio in denaro di 1000 euro al miglior Cortometraggio, entrambi creazioni del Maestro orafo Marco Gerbella. Si passa poi all'Anello d'oro Special Edition, premio fuori concorso conferito al Maestro Pupi Avati, vero pioniere del genere, nell'incontro a cura di Mariangela Sansone.