Raul Gardini, la fiction con Fabrizio Bentivoglio stasera su Rai 1: trama e cast

Questa sera, 23 luglio 2023, su Rai 1, in prima serata, alle 21:25 circa, va in onda Raul Gardini, la docu-fiction ricostruisce la figura dell'imprenditore ravennate e ripercorre un importante capitolo della storia del nostro Paese. Raul Gardini, suicidatosi trent'anni fa, il 23 luglio 1993, sarà interpretato da Fabrizio Bentivoglio, la fiction è diretta da Francesco Micciché.

Raul Gardini: Trama

Raul Gardini si apre con il varo del Moro di Venezia l'11 marzo 1990 e termina il 23 luglio del 1993, giorno del suicidio di Gardini. La fiction racconta la complessità e le contraddizioni di un uomo con una visione strategica che ha sempre creduto nella crescita industriale dell'Italia e dell'Europa. Nella ricostruzione affidata al docufilm, l'incontro di Gardini con una giornalista - interpretata da Pilar Fogliati - diventa l'occasione per un'intervista/confessione che ripercorre le vicende che lo hanno portato alla ribalta internazionale.

La parola di Fabrizio Bentivoglio

"La prima volta che mi è stato proposto il ruolo di Raul Gardini risale a una decina di anni fa, per un film che poi, come spesso succede, non si è più fatto, lasciando in me, ma credo anche in lui, non contento già allora di essere stato dimenticato, un certo rimpianto" - dice Fabrizio Bentivoglio - "Quindi, quando ho ricevuto la telefonata di Francesco Miccichè che mi parlava di questo suo progetto, non solo non ho fatto alcuna fatica nel sentirlo subito anche mio, ma ci siamo anche detti che avremmo diviso i compiti: il documentario avrebbe raccontato Gardini, l'uomo pubblico, l'industriale; il film avrebbe raccontato Raul, l'uomo privato, il marito, il padre, l'amico e a cose fatte posso dire con certezza, anche per la rapidità con cui il tutto è stato girato, che questo Raul è sgorgato quasi malgrado me, autonomamente, come se avesse anche lui una certa fretta di uscire e di liberarmi da quella promessa fattagli più di dieci anni fa".

Il contesto storico:

Utilizzando materiale d'archivio, ricostruzioni e testimonianze inedite Raul Gardini racconta la complessità e le contraddizioni di un uomo con una visione strategica che ha sempre creduto nella crescita industriale dell'Italia e dell'Europa. "La docufiction dedicata a Raul Gardini è significativa per diversi motivi. Ripropone una personalità complessa come gli anni in cui ha vissuto e le contraddizioni di un imprenditore dalla visione strategica per approfondire l'avventura del Moro di Venezia e i difficili anni di Tangentopoli", ricorda Maria Pia Ammirati direttrice di Rai Fiction.

Cast: interpreti e personaggi

Fabrizio Bentivoglio: Raul Gardini

Pilar Fogliati: Maria Bertasi

Sara D'Amaria: Alessandra Ferruzzi

Helene Nardini: Idina Ferruzzi Gardini

Laura Cravedi: Cochi Gardini

Gabriela Giovanardi: Eleonora Gardini

Nel corso della docufiction ci saranno interviste e testimonianze di Massimo Bottura, Giovanni Minoli, Riccardo Muti, Marco Fortis, Gherardo Colombo, Sergio Cusani e il toccante ricordo di Paul Cayard, timoniere de Il Moro di Venezia,