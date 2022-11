Rai 2: Nei tuoi panni, anticipazioni sugli ospiti della settimana e le famiglie che si metteranno in gioco

Dopo una settimana di pausa, torna l'appuntamento pomeridiano con Nei tuoi panni, il programma in onda tutti i giorni alle 17:00 su Rai2. A condurlo, come sempre, ci sarà Mia Ceran, il format è prodotto dalla direzione Intrattenimento Day Time Rai in collaborazione con Endemol Shine Italy.

Il programma vede famiglie contemporanee pronte a mettersi in gioco in un esperimento immersivo inedito che attinge ai linguaggi del docureality con filmati e approfondimenti in studio. Ogni giorno un membro della famiglia prescelta prenderà il posto di un altro dello stesso nucleo sotto lo sguardo attento dei filmaker del programma. Dallo studio, Mia Ceran, i suoi ospiti e i protagonisti dello scambio commenteranno i filmati e la conduttrice fornirà, attraverso degli esperti consigli pratici e soluzioni rispetto alle criticità emerse, utili tanto per la famiglia protagonista quanto per il pubblico a casa.

Nella settimana dal 28 novembre al 2 dicembre il pubblico conoscerà due nuove famiglie: i Preziosi, da Salerno, e i Mineccia, da Bari. Per entrambe le famiglie la partecipazione a questo programma sarà un'occasione per provare a comprendersi meglio.

Da lunedì a giovedì i protagonisti saranno i Preziosi: Claudio, Danila e i loro figli Francesco, di 16 anni, e Claudia, di 14. Nella puntata di lunedì si affronterà il tema degli orari di rientro degli adolescenti. Ospiti in studio saranno: Beatrice Dalia, avvocato e mediatrice familiare, Francesco Mandelli e Ludovica Di Donato, attrice e influencer.

Martedì toccherà a Claudio mettersi nei panni della moglie Danila. In studio saranno presenti Ombretta Cecchini, psicologa e psicoterapeuta, l'attore e comico Angelo Pisani, Paolo Stella, attore e scrittore, e Cristina Aldrighettoni, elettrodivulgatrice e personal shopper.

Mercoledì si affronterà il rapporto tra i due fratelli, Francesco e Claudia, che dovranno mettersi l'uno nei panni dell'altra. In studio, tra gli ospiti, ci saranno: Natasha Stefanenko, Claudia De Lillo, la sociolinguistica Vera Gheno e le due mamme influencer Francesca Fiore e Sarah Malnerich.

La puntata di giovedì sarà dedicata al racconto della storia d'amore tra Claudio e Danila. Presenti in studio: lo psicologo e psicoterapeuta Matteo Radavelli, Natasha Stefanenko, l'attrice e conduttrice radiofonica Federica Cifola e Marisa Passera.

Infine, nella puntata di venerdì il pubblico conoscerà la famiglia Mineccia, da Bari, che tornerà anche la prossima settimana: Andrea, Donatella e i loro figli Antonio e Davide, di 27 e 21 anni. Durante questa prima puntata si affronterà con loro il tema dei figli che non vanno via di casa, proprio come Antonio e Davide, che vivono ancora con i loro genitori e non lavorano. Ospiti in studio: Beatrice Dalia, Filippo Magnini, Justine Mattera e l'esperta di economia Manuela Donghi.