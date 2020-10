Raffaella Carrà: sospesa la nuova edizione di A raccontare comincia tu

Raffaella Carrà ha sospeso i lavori per la nuova edizione di A raccontare comincia tu. Durante un'intervista al quotidiano spagnolo El Pais la storica conduttrice si è detta turbata e spaventata per la situazione della pandemia.

Per la prossima primavera il pubblico di Rai3 era pronto a godersi il ritorno di Raffaella Carrà sul piccolo schermo con la terza edizione di A raccontare comincia tu ma purtroppo oggi è arrivata per i fan una notizia inaspettata: la conduttrice ha deciso di sospendere il programma finche la situazione sanitaria non sarà migliorata. A rivelarlo è stata la stessa Raffaella Carrà nel corso di un'intervista al quotidiano spagnolo 'El Pais'.

Troppa paura per il Covid-19 e un grande senso di frustrazione che proverebbe a condurre un programma con l'attuale normativa in vigore: "se devo sedermi a due metri dal mio intervistato e non posso toccarlo o abbracciarlo, parte dell'essenza è persa. E bisogna rispettare le regole. Sono un po' turbata e ho paura, come è normale. Questa pandemia è molto ostinata".

Nelle scorse edizioni Raffaella Carrà ha intervistato personaggi come Maria De Filippi, Renato Zero, Loretta Goggi, secondo le indiscrezioni nella terza edizione del programma erano previste interviste a personaggi come Achille Lauro ed Emma Marrone. Raffaella Carrà comunque ha confermato che nonostante i 77 anni non ha intenzione di ritirarsi e sentendo nominare la parola pensione dice: "Non mi piace quella parola... anche se ho avuto così tante soddisfazioni che non posso dire di voler nulla di più".