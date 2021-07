Raffaella Carrà, l'omaggio stasera in TV: su Rai1 ritorna Carramba! Che sorpresa

Stasera in TV diversi gli omaggi previsti per Raffaella Carrà: su Rai1 ritorna anche Carramba! Che sorpresa con la prima puntata, andata in onda nel 1995.

Il mondo dello spettacolo rende omaggio a Raffaella Carrà nel giorno della sua morte. Tanti i ricordi che, stasera in TV, faranno compagnia al pubblico, andando letteralmente a sconvolgere alcuni palinsesti.

L'omaggio della RAI

Stasera su Rai1 il primo saluto alla grande Raffaella Carrà è affidato a Techetecheté, il programma che ricerca e ripropone brani e spezzoni che hanno fatto la storia della televisione. Dalle 20:30 fino alle 21:25 appuntamento con la puntata intitolata 'Tutti pazzi per Raffaella', che sostituisce quella già annunciata dedicata alle gemelle Kessler.

Alle 21:25 torna invece uno dei programmi più amati e più famosi di Raffaella Carrà: Carramba! Che sorpresa.

Sarà l'occasione per tornare a quel 21 dicembre 1995 e alla prima puntata di Carramba (che cambiò il sottotitolo nel 1998 in 'Che fortuna' perchè associato alla Lotteria Italia): dopo 4 anni d'assenza dal piccolo schermo nel nostro Paese, Raffaella Carrà tornava con un programma tutto suo.

Andato in onda per 9 settimane su Rai1 (il giovedì sera nella prima edizione), Carramba fece registrare ascolti degni di Sanremo, con punte del 40% di share. Il rinnovo da parte della RAI fu immediato.

In seconda serata, all'1:20 circa, sarà sempre Rai1 a proseguire nel segno della Carrà con una puntata speciale di 'Testimoni e protagonisti'.

L'omaggio di Mediaset

Stasera su Canale 5 in seconda serata, subito dopo la seconda puntata di Temptation Island, andrà in onda uno Speciale TG5 dedicato a Raffaella Carrà. Esibizioni, interviste e grandi successi musicali per ripercorrere in circa un'ora la carriera brillante della regina della TV italiana.