Rafael Nadal: presto in arrivo un nuovo progetto su Netflix

L'ex campione di tennis al centro di una nuova produzione per il colosso dello streaming.

Rafael Nadal è l'ultimo campione del tennis scelto da Netflix per un progetto che entrerà presto in produzione. Da tempo l'azienda che si occupa di contenuti streaming ha concentrato le proprie attenzioni su profili nel mondo dello sport.

Un mese dopo aver annunciato il proprio ritiro, Nadal ha firmato per un lavoro per lo schermo che verrà prodotto da Skydance Sports. Un progetto che Netflix spera possa proseguire il successo di lavori simili realizzati in passato.

Una serie su Nadal

La produzione che riguarderà Rafa Nadal sarà una docuserie sul tennis, ancora senza titolo, che si aggiunge a Break Point, in onda per due stagioni su Netflix prima di essere cancellata, e alla prossima serie su Alcaraz, dal titolo Carlos Alcaraz: My Way.

La notizia è diventata pubblica nove mesi dopo che Nadal e Alcaraz si sono sfidati in The Netflix Slam, un match d'esibizione live organizzata dal servizio streaming per tutti i propri abbonati.

Focus sulla vita di Nadal

La docuserie Netflix sul tennista metterà in luce il percorso sportivo di Rafa Nadal ma non solo, anche quello extra-campo, tra famiglia, amici, allenatori e consulenti che l'hanno affiancato per anni.

Nel corso della sua carriera, Rafa Nadal ha vinto 22 titoli del Grande Slam nel singolare maschile, con il record di 14 titoli al Roland Garros. Insieme a Djokovic e Agassi è l'unico ad aver completato un Career Grand Slam, vincendo tutti e quattro i tornei principali e una medaglia d'oro olimpica. La docuserie sarà diretta da Zach Heinzerling.