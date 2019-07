Quella notte sulla Luna: Piero e Alberto Angela conducono la puntata evento stasera su Rai1

Piero e Alberto Angela condurranno Una notte sulla Luna, stasera su Rai1 alle 21.15, una puntata evento di Ulisse, in occasione dei 50 anni dal primo sbarco dell'uomo sulla Luna.

Ulisse: quella notte sulla Luna sarà un viaggio a ritroso in quella storica impresa del 20 luglio 1969, con il racconto di aventi e aneddoti sul famoso allunaggio dell'Apollo 11. Si partirà proprio da Cape Canaveral, il punto da cui partì il razzo che avrebbe raggiunto la Luna, con i ricordi di Piero Angela che in quei giorni si trovava proprio lì per raccontare al pubblico italiano l'impresa che cambiò la storia.

Alberto Angela intervisterà Michael Collins, uno dei tre dell'Apollo 11, che racconterà gli aspetti meno conosciuti di quella missione. Ci si sposterà poi a Houston e a Washington D.C. per "toccare con mano" i veicoli che hanno accompagnato gli astronauti nella celebre missione spaziale. Uno studio virtuale, con precise ricostruzioni grafiche e video, darà l'impressione di rivivere quei giorni del luglio 1969. Sarà ricordato anche Tito Stagno, che organizzò una lunga diretta sulla Rai per seguire l'evento, e la festa che Gina Lollobrigida organizzò a Roma per festeggiare l'allunaggio. A chiudere la serata sarà il collegamento in diretta con lo spazio per la manovra di attraccaggio della navicella spaziale, con Luca Parmitano al comando, alla Stazione Spaziale Internazionale.