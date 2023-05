Queer Eye 7, su Netflix in streaming da oggi

Queer Eye torna su Netflix: la settima stagione della serie più trasformativa del gigante streaming è disponibile a partire da oggi 12 maggio 2023 per tutti gli utenti già abbonati al servizio.

Sono già disponibili 7 nuove puntate, ognuna da 45 minuti, in cui i nostri amati Bobbi, Antoni, Tan, Jonathan e Karamo ritorneranno, e per i quali è stata già confermata l'ottava stagione. In un'intervista rilasciata lo scorso anno a E!, Tan ha dichiarato: "Girare a New Orleans è stato davvero difficile a causa degli effetti dell'uragano Katrina, tutt'ora evidenti. Vedere la devastazione, quanta povertà è nata di conseguenza, mi ha colpito. Alcuni dei nostri eroi non hanno mai avuto modo di riprendersi, ed è per questo che le loro trasformazioni sono così speciali. Ho pianto più in questa stagione che in tutto Queer Eye."

Dal trailer siamo riusciti a scoprire che, tra i protagonisti di questi nuovi episodi, troveremo un gruppo di universitari americani, un superfan dei New Orleans Saints, un'insegnante, un ex-galeotto che gestisce un negozio e molto altro ancora. Netflix riporta: "Nei nuovi sette episodi, i conduttori di Queer Eye doneranno i loro consigli, nel cibo e nel vino, nell'interior design, nella moda e nel look. Aspettatevi ancora più brillantini nelle nuove puntate, Bobbi, Antoni, Tan, Jonathan e Karamo trasformeranno le vite dei nuovi residenti di New Orleans da cima a fondo."