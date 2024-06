Quattro matrimoni stasera su Sky e Now anticipazioni 23 giugno: le spose over inseguono il loro sogno

Quattro matrimoni torna stasera 23 giugno su Sky, e in streaming solo su Now. Ancora una volta Costantino della Gherardesca accompagnerà gli spettatori in questa quarta puntata lper le spose over on è mai troppo tardi per realizzare i propri sogni e le proprie nozze da favola.

Le spose e le sfide della puntata del 23 giugno

Si dice sempre che l'amore non ha età, una grande verità che ormai nessuno può smentire. Lo stesso vale per i matrimoni: ci si può sposare quando si vuole, perché è sempre il coronamento di un sogno. Ma in una gara spietata e senza esclusione di colpi come quella di Quattro Matrimoni, quanto conta l'esperienza e la maturità?

Lo domanda Costantino Della Gherardesca, mentre accoglie quattro spose mature nel nuovo episodio dello prodotto da Banijay Italia. I protagonisti di questa settimana sono quattro persone, tutte intorno ai 50 anni se non di più, che organizzano la propria cerimonia speciale:

Laura, 57 anni, di Roma

Gianluca, 57 anni di Modena

Daniela, 62 anni di Varese

Valentina, 49 anni, di Voghera (Pavia).

Il meccanismo della gara rimane immutato: le quattro spose mature sono invitate alle cerimonie delle altre, e al termine delle celebrazioni ciascuna "ospite" assegna un voto da 0 a 10 per le quattro categorie - abito, cibo, location ed evento generale - sulle quali non risparmieranno i loro giudizi più severi.

I protagonisti del 23 giugno di Quattro matrimoni con Costantino della Gherardesca

Costantino, seduto sul suo divano di fronte allo schermo, osserva attentamente le immagini delle cerimonie e delle feste, senza trascurare alcun dettaglio, fino a quando, completate le quattro cerimonie, accoglierà le spose per la resa dei conti finale.

In quel momento dovranno dichiarare ad alta voce i loro voti e motivarli, affrontando le critiche e le recriminazioni delle colleghe e delle avversarie. I loro voti determineranno una classifica che potrebbe subire variazioni grazie al bonus di Costantino, che premierà con 10 punti una sola sposa.

Come da tradizione, al termine dell'episodio arriverà davanti alle spose e a Costantino una lussuosa limousine con i vetri oscurati, trasportando solo uno sposo, il marito della sposa over vincitrice. Per la coppia di novelli sposi che si sarà aggiudicata la puntata ci sarà come premio una crociera di sette giorni a bordo di una nave della flotta di MSC Crociere.