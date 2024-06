Quattro matrimoni domenica 30 giugno su Sky e Now anticipazioni: Le spose romantiche

Quattro matrimoni torna stasera 30 giugno su Sky, e in streaming solo su Now. Ancora una volta Costantino della Gherardesca accompagnerà gli spettatori in questa quinta puntata in gara quattro spose: Nadia, Laura, Claudia e Carmela, che puntano a una cerimonia da favola.

Le spose e le sfide della puntata del 30 giugno

Il matrimonio è sinonimo di romanticismo, e non c'è occasione migliore delle nozze per vivere una giornata ricca di emozioni. Cerimonie poetiche e programmi studiati per far crescere il pathos minuto dopo minuto fino al taglio della torta: alcune spose organizzano il loro matrimonio con un'attenzione maniacale ai dettagli romantici, dal vestito all'arredamento, fino alle sorprese per gli invitati.

Ma quanto si può spingere oltre senza cadere nello sdolcinato? Come rendere il giorno del matrimonio ancora più romantico? È sufficiente aggiungere strascichi e cuori ovunque? Queste sono le domande che Costantino Della Gherardesca si pone nel nuovo episodio di "Quattro Matrimoni", in onda domenica 30 giugno su Sky e in streaming su NOW.

Il nuovo capitolo dello show Sky Original prodotto da Banijay Italia è incentrato sulle emozioni. In gara ci sono quattro spose che puntano a creare una giornata da favola:

Nadia , 28 anni, di Spinimbecco (Verona)

, 28 anni, di Spinimbecco (Verona) Laura , 34 anni, di Castel Goffredo (Mantova)

, 34 anni, di Castel Goffredo (Mantova) Claudia , 31 anni, di Pozzallo (Ragusa)

, 31 anni, di Pozzallo (Ragusa) Carmela, 32 anni, di Francavilla al Mare (Chieti).

Il meccanismo del programma rimane invariato: le quattro spose partecipano ai matrimoni delle altre, valutando ciascuna cerimonia con voti da 0 a 10 su quattro categorie: abito, cibo, location ed evento generale. Le loro valutazioni, spesso spietate, sono osservate e commentate da Costantino.

Foto promozionale di Quattro matrimoni

Alla fine delle cerimonie, Costantino accoglierà le spose per la resa dei conti: sarà il momento di rivelare e giustificare i voti, affrontando critiche e recriminazioni delle colleghe. I voti determineranno una classifica che potrà essere rivoluzionata dal prestigioso bonus di Costantino, che assegnerà 10 punti extra a una sola sposa.

Come da tradizione, alla fine dell'episodio arriverà la limousine con i vetri oscurati con a bordo il marito della sposa vincitrice del contest. La coppia che si aggiudicherà la puntata riceverà un magnifico premio: una crociera di sette giorni a bordo di una delle navi della flotta di MSC Crociere.