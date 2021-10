Quarto Grado: stasera su Rete 4 lo sconcertante omicidio di Laura Ziliani

Stasera su Rete 4, alle ore 21:25, torna Quarto Grado. Il programma condotto da Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero, si occuperà dello sconcertante omicidio di Laura Ziliani, l'ex vigilessa uccisa dalle due figlie e dal fidanzato della maggiore.

Il programma a cura di Siria Magri torna sulla vicenda di Laura Ziliani, la vigilessa scomparsa lo scorso 8 maggio e ritrovata morta tre mesi dopo a Temù, in Val Camonica. La svolta è arrivata la settimana scorsa dopo l'autopsia effettuata sul corpo della donna. Con l'accusa di omicidio volontario e occultamento di cadavere sono state arrestate le sue due figlie, Silvia e Paola Zani, e il fidanzato di quest'ultima, Mirto Milani. Dopo l'interrogatorio di garanzia, a cui i tre hanno opposto la facoltà di non rispondere, il giudice ha deciso di lasciarli in carcere perché ritenuti soggetti pericolosi. La dinamica del delitto resta ancora tutta da chiarire.

Al centro della puntata anche il caso di Denise Pipitone, dopo l'uscita di scena di Anna Corona e Giuseppe Della Chiave per i quali è stata chiesta l'archiviazione del registro degli indagati. Intanto, l'ex Maria Angioni ha accusato di complotto i poliziotti incaricati delle prime indagini.