Quarto Grado: stasera su Rete 4 la confessione di Benno Neumair

Stasera su Rete 4, alle ore 21:25, torna Quarto Grado. Il programma condotto da Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero, affronterà anzitutto la confessione di Benno Neumair: è stato lui, infatti, a uccidere i suoi genitori.

Il programma a cura di Siria Magri torna sul caso di Peter Neumair e Laura Perselli, dopo la confessione del figlio della coppia, Benno. I coniugi erano scomparsi nel tardo pomeriggio del 4 gennaio, a Bolzano: il cadavere della donna è stato ritrovato nel fiume Adige, mentre dei resti dell'uomo non vi è ancora nessuna traccia. Dopo più di un mese di carcere, Benno Neumair ha rivelato agli inquirenti di aver agito d'impulso, dopo un litigio per futili motivi con i genitori. Ma la Procura non crede a questa versione e sta analizzando bugie e depistaggi del 30enne.

Al centro della puntata anche la morte di Ilenia Fabbri, la 46enne uccisa lo scorso 6 febbraio, a Faenza. Per la Procura, il killer sarebbe Pierluigi Barbieri, assoldato dall'ex marito della donna, Claudio Nanni. I due uomini ora si accusano reciprocamente: Barbieri rivela che Nanni gli avrebbe offerto dei soldi per uccidere l'ex moglie, mentre il vedovo nega la trattativa e confessa di aver solo detto a Barbieri di spaventare la donna e non di toglierle la vita.