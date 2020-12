Quarto Grado: stasera su Rete 4 le novità su Alberto Genovese e il caso di Maria Luisa Ruggerone

Stasera su Rete 4, alle 21:25, torna Quarto Grado con l'ultima puntata di stagione per occuparsi delle novità su Alberto Genovese e del caso di Maria Luisa Ruggerone.

Stasera su Rete 4, alle ore 21:25, ultimo appuntamento con Quarto Grado. Il programma condotto da Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero, si occuperà ancora di Alberto Genovese, discutendo in studio tutte le novità sul caso dell'imprenditore arrestato a Milano a novembre.

Il programma a cura di Siria Magri torna sulla vicenda che vede protagonista Alberto Genovese, arrestato il 7 novembre a Milano con l'accusa di violenza sessuale su una 18enne. Ancora molte, le ombre su Terrazza Sentimento e Villa Lolita: durante le feste ci sono state altre violenze? Gli inquirenti stanno setacciando le immagini dei filmati e delle foto hot che Genovese mandava nelle chat agli amici. Notizia di oggi è anche l'iscrizione del braccio destro Daniele Leali nel registro degli indagati.

Al centro della puntata anche il caso di Maria Luisa Ruggerone: primario al Niguarda, secondo il medico legale la donna è morta per una peritonite acuta nel luglio 2019, nella sua casa sul lago. Il figlio non ha mai creduto al malore ed è fermamente convinto che la madre sia stata uccisa durante una rapina, in casa. Una convinzione che ha fatto riaprire le indagini. Lo scorso 14 luglio, infatti, il gip di Busto Arsizio ha accolto l'opposizione all'archiviazione, già chiesta dalla procura, e ha disposto nuovi accertamenti con la formula dell'incidente probatorio.