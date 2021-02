Chi sono i figli di Renato Pozzetto, Giacomo e Francesca?

Renato Pozzetto e la moglie Brunella Gubler hanno avuto due figli: Giacomo e Francesca che hanno fatto diventare l'attore nonno per ben 5 volte.

Giacomo e Francesca sono i due figli nati dal matrimonio tra Renato Pozzetto e la moglie Brunella Gubler. Ecco chi sono e cosa fanno i due ragazzi che hanno regalato ai genitori 5 nipoti.

Giacomo Pozzetto

Giacomo Pozzetto ha provato a seguire le orme del padre recitando in tre pellicole Papà dice messa di Renato Pozzetto e nel 2008 nel film Miss Take interpretato da Anna Valle e Remo Girone. Giacomo ha poi deciso di abbandonare la carriera di attore.

Grazie ai social e al suo profilo Instagram sappiamo che il figlio di Renato è diventato un ottimo chef, Giacomo lavora nella 'Locanda Pozzetto', che si trova a Laveno Mombello, la città che ha dato i natali al padre. Il primogenito di Renato Pozzetto e Brunella Gubler è famoso per le sue invenzioni culinarie che vanno dai primi piatti ai dolci.

Giacomo è sposato con Allegra ed ha due figli, una femmina e un maschio, la primogenita Emma e un maschio più piccolo.

Francesca Pozzetto

Francesca Pozzetto in parte ha deciso di seguire le orme del padre ed entrare nel mondo del cinema, ma non come attrice. È stata la produttrice di alcuni film tra cui Un amore su misura, scritto e diretto dal padre. Lei è il fratello Giacomo sono anche i soci della Alto Verbano, una società di produzione.

Francesca, come la madre Brunella è una donna molto riservata e di lei si hanno poche informazioni, non sappiamo se ha deciso di continuare la sua carriera di produttrice o di rimanere nel mondo del cinema sotto altre vesti o d'intraprendere una carriera totalmente nuova.

Francesca Pozzetto, è sposata e ha avuto tre figlie: Azzurra e le gemelle Stella e Olivia.