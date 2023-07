Quarto Grado - Le storie stasera su Retequattro: Giulia Tramontano e gli altri casi del 7 luglio

Stasera su Retequattro, alle 21:25, torna l'appuntamento con Quarto Grado - Le storie, il talk-show dedicato ai più scottanti casi di cronaca condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Sarà possibile seguire la nuova puntata anche in streaming, in contemporanea e on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity.

I casi di venerdì 7 luglio

L'omicidio di Giulia Tramontano

Il programma, a cura di Siria Magri, apre con lo scioccante caso di Giulia Tramontano. La giovane donna d'origine campana è stata uccisa a Senago, il comune in cui abitava, lo scorso 26 maggio dal compagno Alessandro Impagnatiello. Ad aggravare il delitto e la posizione dell'uomo lo stato di Giulia, che era incinta di 7 mesi del piccolo Thiago, il bambino che aspettava proprio dal suo assassino. A oltre un mese dal tragico accaduto, le indagini proseguono per capire se l'uomo abbia premeditato il delitto e se sia stato aiutato da qualcuno: gli investigatori cercano tracce di altre persone sul luogo del delitto.

La scomparsa della piccola Kata

Al centro della puntata, anche la storia di Kata, la bambina di 5 anni di origini peruviane scomparsa lo scorso 10 giugno a Firenze mentre la mamma era al lavoro e lei giocava nel cortile dell'hotel occupato in cui la famiglia vive. Le immagini registrate dalle telecamere della zona mostrano la bambina uscire dal cortile e poi rientrarvi. Il complesso ha più di un'uscita. Gli inquirenti stanno setacciando ogni pista per capire chi possa averla rapita e grazie al prelievo del DNA tra gli inquilini dell'ex hotel Astor si sta cercando di risalire a un complice che possa aver aiutato i rapitori.

Ospiti

A Quarto Grado, inoltre, non mancheranno gli interventi di esperti e ospiti: tra questi, Carmen Pugliese, Luciano Garofano, Alessandro Meluzzi, Massimo Picozzi, Carmelo Abbate, Caterina Collovati e Grazia Longo.