Q'orianka Kilcher di Yellowstone accusata di frode assicurativa: avrebbe finto di essere disabile

Q'orianka Kilcher di Yellowstone è stata accusata di due reati di frode assicurativa per aver incassato illegalmente quasi 97.000 dollari in sussidi di invalidità.

Q'orianka Kilcher, principalmente conosciuta per aver recitato in Yellowstone, è stata accusata di frode: l'attrice sta affrontando una serie di gravi accuse per la presunta riscossione di sussidi di invalidità che si sarebbe intascata quando in realtà era in grado di lavorare.

Secondo quanto riferito dalle autorità questo lunedì, star di 32 anni è stata accusata di aver incassato illegalmente quasi 97.000 dollari in sussidi di invalidità mentre lavorava al celebre popolare programma televisivo chiamato Yellowstone.

La Kilcher è accusata di due reati di frode assicurativa per il risarcimento dei lavoratori, ha affermato il Dipartimento delle assicurazioni della California. Secondo la dichiarazione del dipartimento, l'attrice si sarebbe ferita al collo e alla spalla destra nell'ottobre 2018 e, tra il 2019 e il 2021, avrebbe ricevuto ben 96.838 dollari sul suo conto bancario a causa della sua invalidità temporanea.

Ma grazie ad una recente indagine si è scoperto che Q'Orianka Kilcher ha recitato in Yellowstone nel 2019, nello stesso periodo in cui affermava di essere disabile. "Secondo i registri, è tornata dal medico e ha iniziato a ricevere sussidi di invalidità cinque giorni dopo l'incidente", si legge nella dichiarazione.