Purché finisca bene, Una scomoda eredità: cast e trama del film di stasera su RAi1

Stasera su Rai 1, nuovo appuntamento con il ciclo Purché finisca bene, arrivato alla sesta stagione. Il film del 29 dicembre è Una scomoda eredità, due donne, molto diverse tra loro morti i due rispettivi genitori, amanti tra loro, ereditano una comune villa in Sardegna.

Purché finisca bene va in onda dal 2014, ogni pellicola è un episodio a sé stante che racconta, con i toni leggeri adatti al periodo natalizio, le difficoltà della vita di tutti i giorni. Una scomoda eredità va in onda in prima visione TV su Rai1 a partire dalle 21.25 e in live streaming su RaiPlay, dove sarà disponibile anche on demand.

La trama di Una scomoda eredità: Marielle e Domenico, prima di confessare il loro amore alle rispettive figlie, muoiono in un incidente stradale. Le due donne, Diana e Gaia, che non si sono mai viste prima, arrivano sull'isola per prendere possesso dell'eredità lasciatele dai rispettivi genitori, una grande villa. Diana è un medico, molto seria, al contrario di Gaia che ha un carattere estroverso. Tra le due è antipatia a prima vista. Mentre Gaia conosce ed inizia frequentare Max, arriva Franco Lussurgiu, interessato alla villa ereditata dalle due protagoniste della storia.

Del cast del film fanno parte Euridice Axen, vista in A casa tutti bene - La serie nel ruolo di Diana. Chiara Francini, già protagonista di di Non dirlo al mio capo e giurata di Drag Race Italia, interpreta Gaia. Completano il cast Cristiano Caccamo (Summertime) nei panni di Max, Roberto Alpi e Cesare Bocci. Dietro la macchina da presa troviamo Fabrizio Costa. Il film è stato girato nell'isola di San Pietro, in Sardegna.