Pro Wrestling Roma, tutto pronto per il grande show 'Roma Caput Mundi'

La card del prossimo wrestling show targato PWR, in programma domenica 3 dicembre alla Stazione Birra di Roma. Nel main event Tristan Archer metterà in palio il titolo massimo EPW contro Karim Brigante e Francesco Akira.

Si terrà domenica 3 dicembre alle ore 17:00 Roma Caput Mundi, il grande show targato Pro Wrestling Roma. Annunciati grandi ospiti internazionali e tra i migliori atleti nostrani, pronti a darsi battaglia in quel di Stazione Birra (Via Placanica, 172). Ecco i match annunciati sino a oggi.

Un main event stellare

Tristan Archer, campione in carica e già due volte WXW Heavyweight Champion, metterà il titolo EPW in palio in un Triple Threat Match contro Karim Brigante, veterano della scena romana e allenato dal WWE Hall of Famer Harley Race, e Francesco Akira, attuale stella della New Japan Pro Wrestling.

La guerra del Tiburtino III, intervista ai wrestler Karim Brigante e Flavio Augusto: "Dal ring al cinema"

Ivan Sanzio vs Flowey

Ivan Sanzio è diventato campione italiano IWA a la Legge della Strada 6, battendo in maniera sorprendente Flowey Queen, il cui regno durava da marzo. I due hanno già dato vita ad un primo grandissimo match ed il secondo si preannuncia addirittura migliore con il campione che vuole confermarsi ad alti livelli, ispirando la scena del Wrestling romano e la regina degli Unicorni pronta a riprendersi la sua corona davanti al suo pubblico.

La reunion della Roman Dynasty

Flavio Augusto e Dave Blasco, per anni dominatori della scena tag team italiana, torneranno a fare coppia per affrontare Taoman e Zero the fool, meglio noti come i Bastalanders. Sopravvissuti alle devastazioni delle terre del BASTA, si sono fatti spazio a suon di pugni tra scarafaggi radioattivi e sciacalli della disperazione che imperversava nella lande desolate.

Spazio alla Women's Revolution

Queen Maya, veterana della scena femminile italiana e attuale EPW Women's Champion, metterà il titolo in palio contro la brillante Calypso. Attiva principalmente in WXW, Calypso è una delle lottatrici più in rampa di lancio nel panorama europeo ed è pronta a vendere cara la pelle pur di non tornare in Francia a mani vuote.

Roma Caput Mundi, dove acquistare i biglietti

I biglietti per assistere allo show sono disponibili via whatsapp al numero 348746722 o via email a prowrestlingroma@gmail.com. Potete seguire la promotion su Instagram al seguente link: https://www.instagram.com/prowrestlingroma/.