Il primo ministro del Belgio e la pornostar Eveline Dellai, messaggi su Whatsapp “mi ha contatto più volte"

Eveline Dellai, nota pornostar italiana, ha ricevuto vari messaggi su Whatsapp dal primo ministro del Belgio Alexander De Croo: la vicenda risale allo scorso anno ed è venuta alla luce grazie all'uscita del libro 'I becchini del Belgio', scritto da Wouter Verschelden, giornalista di Newsweek. Alexander De Croo è sposato con due figlie e il suo approccio alla pornostar avrebbe ritardato la nascita del governo belga.

Eveline Dellai è un volto noto non solo ai cultori di film per adulti, l'attrice infatti è stata ospite nei salotti televisivi di Barbara D'Urso, dove si è presentata in compagnia della sorella gemella Silvia, anche lei una star del mondo dei film hard. In questi giorni Eveline è finita al centro di uno scandalo internazionale e suo malgrado potrebbe mettere in pericolo il governo belga, che il primo ministro Alexander De Croo presiede dall'ottobre del 2020. L'imprenditore e politico infatti, avrebbe contattato più volte la Dellai su Whatsapp per "provarci spudoratamente", come ha rivelato la stessa pornoattrice.

La storia è stata pubblicata da Wouter Verschelden, giornalista di Newsweek nel libro 'I becchini del Belgio' (traduzione italiana). Il portale mowmag.com ha contattato Eveline per sapere perché l'allora Ministro delle telecomunicazioni belga avesse il suo numero e come l'avesse contatta: "questo tipo mi ha contattato tanto tempo fa - ha risposta la ragazza - Non so come ha fatto ad avere il mio numero personale, ma dal suo numero mi ha contattato nel 2020. E non mi ha scritto solo una volta, mi ricordo che ci ha provato... tante volte".

Eveline Dellai aveva parlato di questi messaggi con il produttore Dennis Burkas, che si trova in carcere dopo essere stato accusato di aver stuprato un'attrice hard. È stato proprio Burks a divulgare alla stampa alcune di queste chat private: "Denis era innamorato di me. Perciò ha contattato Alexander De Croo. Ma io non lo sapevo! Non ero in Belgio e non mi interessava questa cosa, per cui l'ho dimenticata quasi subito. Ma un giorno ho litigato definitivamente con Denis, gli ho detto cosa penso di lui e poi l'ho cancellato dalla mia vita. Forse per questo si deve essere offeso e ha raccontato tutto questo alle mie spalle. Ma non so perché e cosa è successo tra di loro due", ha rivelato la ragazza nella stessa intervista.