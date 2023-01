Primo appuntamento, da stasera Flavio Montrucchio conduce la nuova stagione: le anticipazioni

Stasera su Real Time alle 21:20 torna uno dei dating show più amati dagli italiani: Primo appuntamento apre le sue porte all'amore in un'ambientazione inedita. Il programma cambia casa e si trasferisce in una romantica villa d'epoca dove Flavio Montrucchio, anche quest'anno, è pronto ad accogliere single giunti da tutta Italia.

Lasciata a casa la storica giacca rossa e indossato un completo tutto nuovo, Flavio apre le danze di questa nuova avventura con il calore e la delicatezza di sempre e con una nuova voglia di guidare e consigliare le coppie, grazie ad una maggiore interazione con i suoi ospiti e un più diretto coinvolgimento durante le cene. In fondo, da un veterano dell'amore come Flavio i consigli non si rifiutano!

Al suo fianco, oltre allo storico barman Mauro e alla brigata di sala puntuale e accogliente, la nuova maître Barbara, solare e professionale, farà in modo che nel locale tutto sia perfetto.

Al centro del programma, come sempre, gli appuntamenti al buio tra cuori solitari che non si sono mai visti e che potranno vivere una serata diversa dal solito e, perchè no, fare un viaggio nei sentimenti, in tutte le sfumature possibili. Dagli approcci più giocosi e disinvolti a quelli più timidi e riservati, da chi cerca il vero amore a chi semplicemente una piacevole compagnia, le cene di Primo Appuntamento compongono un racconto "universale", dove trovano spazio anche storie di inclusività e riscatto, senza limiti o etichette.

Quest'anno, il primo single potrà trovare al bancone dell'aperitivo o direttamente al tavolo un indizio chiave per scoprire in anteprima qualcosa del suo commensale e fantasticare sulla persona che si troverà davanti e sulla possibile affinità che potrà instaurarsi durante la cena.