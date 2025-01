Prime Video ordina Rise of the Empress: Viola Davis produttrice della serie fantasy ispirata ai libri di Dao

La serie fantasy Rise of the Empress, prodotta da Viola Davis, porta sullo schermo la saga di Julie C. Dao.

Prime Video amplia la sua offerta nel genere fantasy con Rise of the Empress, una nuova serie basata sull'omonima trilogia di libri di Julie C. Dao.

L'adattamento, prodotto da Amazon MGM Studios, è stato ideato da Crystal Liu e James Wong (già noti per il loro lavoro su American Horror Story), che ricopriranno anche il ruolo di co-showrunner e produttori esecutivi. Al progetto partecipa anche Gemma Chan, produttrice esecutiva e star del film The Creator.

La serie è co-prodotta da due importanti case di produzione con contratti first-look con Amazon MGM Studios: la JuVee Productions di Viola Davis e Julius Tennon (noti per The Woman King) e la Significant Productions di Forest Whitaker e Nina Yang Bongiovi (Godfather of Harlem).

La trama, il cast e i libri di Rise of the Empress

Rise of the Empress si presenta come una rivisitazione oscura e mistica della leggenda della "Regina Cattiva" nell'ambientazione di un antico impero asiatico sull'orlo della distruzione. Il paese è lacerato da rivalità interne, e l'unica speranza sembra risiedere in un matrimonio strategico tra l'affascinante erede al trono e una principessa di uno dei regni in guerra. Tuttavia, mentre la competizione per il cuore del Principe si intensifica, il caos scoppia quando una giovane contadina di nome Xifeng viene messa nei guai da una maga vendicativa. In questa storia di amore, potere e redenzione, Xifeng dovrà decidere se riuscire a salvare se stessa e, forse, l'intero impero.

Viola Davis è Mrs. Muller nel film Il dubbio (2008)

La serie è ispirata alla trilogia Rise of the Empress di Julie C. Dao, che mescola elementi di fantasy e young adult romance. Il primo libro della saga, Forest of a Thousand Lanterns (2017), è seguito da Kingdom of the Blazing Phoenix (2018) e Song of the Crimson Flower (2019).

Viola Davis, insieme a Julius Tennon e Andrew Wang di JuVee, ha commentato: "La serie di Julie C. Dao non solo costruisce un mondo fantastico ricco di opulenza e mistero, ma mette al centro un personaggio che, nella sua lotta per sfidare le aspettative imposte dalla sua cultura, trova la forza che potrebbe cambiare il corso della storia".

Liu e Wong sono produttori esecutivi insieme a Viola Davis, Tennon e Andrew Wang (capo della televisione di JuVee Productions), Whitaker e Yang Bongiovi di Significant Productions, e Gemma Chan per Amazon MGM Studios. Julie C. Dao sarà co-produttrice esecutiva della serie, che avrà una durata di otto episodi e sarà girata in Malesia.