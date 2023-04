Prime Video: non capite i dialoghi? Arriva la funzione Boost che sfrutta l'IA

Prime Video ha introdotto una modifica molto interessante che migliora l'audio di un film o una serie, pensata per la comprensione dei dialoghi. Il nome di tale funzione è Dialogue Boost e permette in sostanza di enfatizzare la componente vocale di tutto quello che è presente nel catalogo.

Questa funzione, già presente nelle Smart TV di ultima generazione, è già disponibile su Prime Video, tuttavia solo con alcuni contenuti e nello specifico per i soli dialoghi in lingua inglese (per il momento).

In pratica Dialogue Boost utilizza l'IA per identificare i momenti specifici nei contenuti in cui potrebbe essere difficile capire cosa viene detto, quindi, i modelli vocali vengono isolati e l'audio viene migliorato per renderlo più chiaro. Di seguito la descrizione riportata da Amazon:

"Questo approccio basato sull'intelligenza artificiale offre un miglioramento mirato a porzioni di dialogo parlato, invece di un'amplificazione generale al canale centrale in uso su sistema home theater."

Tale funzione, come detto, per ora è disponibile solamente su alcuni prodotti targati Amazon Originals tra cui Tom Clancy's Jack Ryan, La fantastica signora Maisel, Harlem, The Big Sick, Beautiful Boy e Being the Ricardos.