Prime Video annuncia i nuovi film Original Natale senza Babbo, Non è un paese per single e Cuori magnetici

Amazon ha annunciato i nuovi progetti originali in arrivo su Prime Video, che comprendono i film Natale senza Babbo, Non è un paese per single e Cuori magnetici, ecco i dettagli.

Durante l'evento Prime Video Presents Italia 2024, che si è svolto ieri nella città di Roma, la piattaforma di streming ha svelato nuovi titoli, mostrando in esclusiva le prime immagini di film, serie e show Original ed esclusivi italiani in arrivo prossimamente. Tra i lungometraggi annunciati ci sono quindi Natale senza Babbo, con star Alessandro Gassmann, Non è un paese per single tratto dal romanzo di Felicia Kingsley, e Cuori Magnetici, che porterà sugli schermi il primo capitolo della trilogia fenomeno di Wattpad.

Scopriamo i dettagli dei progetti annunciati!

Natale senza Babbo

Nel film Amazon Original si racconterà quello che accade quando Babbo Natale (Alessandro Gassmann), nel pieno di una crisi esistenziale, decide di prendersi una vacanza e scompare all'improvviso. Sua moglie Margaret (Luisa Ranieri) - che è sempre stata pronta a supportare (e sopportare) il marito Nicola - non può quindi fare altro che rimboccarsi le maniche e salvare il giorno più speciale dell'anno. Non sarà un compito facile, perché l'intraprendente strega Sabrina (Caterina Murino), ovvero la la Befana, e la sua amica Santa Lucia (Valentina Romani) sono determinate a rubare la scena a Babbo Natale diventando le protagoniste delle Feste.

Tra gli interpreti ci sono anche Diego Abatantuono, Angela Finocchiaro, Francesco Centorame e Simone Susinna. La nuova commedia natalizia Original co-prodotta da Amazon MGM Studios con Gaumont Italia è diretta da Stefano Cipani, e scritta da Michela Andreozzi con la collaborazione di Filippo Macchiusi.

Natale senza Babbo arriverà in esclusiva su Prime Video in tutto il mondo a Natale 2025.

La "Befana" Caterina Murino

Non è un paese per single

Il nuovo film co-prodotto da Amazon MGM Studios con Italian International Film - Lucisano Media Group - è tratto dal romanzo "Non è un paese per single" (pubblicato da Newton Compton Editori) di Felicia Kingsley, scrittrice dell'anno ai TikTok Book Awards 2024, i cui romanzi, che hanno venduto oltre 3 milioni di copie, sono pubblicati in 16 Paesi.

La storia si svolge in un'idilliaca cittadina toscana, Belvedere in Chianti, dove tutte le donne sono sposate o in cerca del marito perfetto, tranne Elisa, madre single che gestisce la tenuta Le Giuggiole. Il ritorno in paese di un amico d'infanzia, che aveva perso di vista da anni, ha un inaspettato impatto sulla sua vita e risveglia sentimenti che credeva ormai dissolti per sempre.

Il film sarà diretto da Laura Chiossone e scritto da Alessandra Martellini, Giulia Magda Martinez e Matteo Visconti.

Cuori magnetici

La trilogia Love Me, Love Me di Stefania S., con oltre 19 milioni di letture su Wattpad, poi pubblicata da Sperling & Kupfer, diventa un film Original scritto da Veronica Galli e Serena Tateo. Il progetto sarà co-prodotto da Lotus Production - una società Leone Film Group - e Amazon MGM Studios, con il supporto di Wattpad WEBTOON Studios, e sarà disponibile in esclusiva su Prime Video in tutto il mondo.